إسرائيل متهمة باستخدام "أسلحة غير معتادة" في حربها على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، رصدها استخدام إسرائيل أسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان، إن الطواقم الطبية رصدت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى.

ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها.



وأسفر هذا العدوان عن تسجيل نحو 4800 شهيد، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما سقط أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل جراء عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من أكتوبر.