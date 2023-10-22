"الأطباء العرب" يشيد بجهود مصر فى دخول دفعة أولى من المساعدات لغزة

أشاد اتحاد الأطباء العرب على لسان أمينه العام، الدكتور أسامة رسلان، بموقف الدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها المستمرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين الذي ساهم في دخول أولى طلائع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عبر معبر رفح أمس السبت.

وقال الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب على هامش الاجتماع الطارئ، للأمانة العامة والمجلس الأعلى للاتحاد، إن مرور 20 شاحنة، تابعة للهلال الأحمر المصري، وتحمل مساعدات إغاثية لغزة، خطوة أولى هامة لإيصال باقي المساعدات الإغاثية وفى مقدمتها الدواء والمستلزمات الطبية اللازمة لنجدة الفلسطينيين.

وأعرب الاتحاد عن أمنيته في دخول باقي المساعدات الإغاثية بشكل كامل لغزة، حيث إنها بمثابة شريان حياة لمئات الآلاف من المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، بعد أن انقطعت عنهم المياه والغذاء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية الأخرى.

الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين

وثمن الاتحاد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة فتح المعابر للمساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، والرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة لدول الجوار.

وأدان الاتحاد، العملية البربرية اللا إنسانية التي ارتكبت ضد المستشفيات فى غزة خاصة مستشفى المعمداني، واصفًا العمل بالجبان والذي يعكس العربدة الإسرائيلية ضد أبناء فلسطين، وهي عمليات تستوجب المحاكمة الدولية في ضرب المستشفى.

وكان اتحاد الأطباء العرب قد عقد اجتماعا طارئا، أمس السبت، للأمانة العامة، والمجلس الأعلى للاتحاد، بمقره في القاهرة، بحضور 16 دولة من الأعضاء.

وكلف المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، أمانة الاتحاد باعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأحداث، وتفويضها في اتخاذ ما تراه من قرارات في نصرة القضية الفلسطينية، وللتنسيق مع السلطات المصرية في شأن مد أبناء فلسطين بالمواد الإغاثية وفى مقدمتها الدواء والمستلزمات الطبية اللازمة.

وقرر الاجتماع أن تقوم الأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب، بالتواصل مع المنظمات الإقليمية، والدولية، ومنها منظمة الصحة العالمية، والصليب والهلال الأحمر الدوليين، وغيرها من الهيئات ذات العلاقة، لخلق رأي عام عالمي مساند لهذه القضية، ويندد المجلس الأعلى والأمانة العامة لاتحاد الأطباء العرب، بالمجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين والمرضى والأطفال.