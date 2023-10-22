الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن "إعصار تيج".. ماذا يحدث فى مصر خلال الساعات المُقبلة؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ترددت أنباء، خلال الساعات الأخيرة، حول تأثر مصر بإعصار "تيج"، ثالث الأعاصير المدمرة بعد "دانيال" الذي اجتاح بلاد ليبيا وأحدث خسائر جمّة، في الأرواح والمباني والطُرق والزراعة وغيرها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات مُختلفة تُفيد بأنَّ مصر على موعد مع إعصار "تيج" الفيضاني، الذي يجتاح جنوب بحر العرب في الوقت الحالي.

من جهتها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تأثر مصر بـ إعصار تيج، وحدوث فيضانات في عدد من المناطق المُختلفة، خلال الساعات القليلة المُقبلة.

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وقالت الأرصاد الجوية، إنَّ إعصار "تيج" يتمركز الآن في جنوب بحر العرب، ويصنف من الفئة الثانية، حيث تصاحبه سرعات رياح تتجاوز  ١٦٥ كم /س ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح؛ ليصبح من الفئة الثالثة، وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.

وأكدت الهيئة في بيانها أنَّه اعتبارا من غدً الإثنين متوقع أن يضرب الإعصار أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن، مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير فى سرعة الرياح.

وبشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، حول تأثر مصر بإعصار "تيج"، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ الأعاصير تحدث فى المحيطات، وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

ونوّهت الأرصاد بأنَّ مصر لن تتأثر بإعصار "تيج"، وأنَّ الأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع.

وحسب المركز اليمني للأرصاد، فإن الإعصار "تيج" يتحرك بسرعة 20 كليومترا في الساعة، نحو الغرب والشمال الغربي في المحيط الهندي، نحو محافظة المهرة وظفار العمانية، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية الشرقية من بحر العرب وخليج عدن.

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