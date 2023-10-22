موعد دخول فصل الشتاء 2023.. كلمات تصدرت عمليات البحث غبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تغيرات مناخية في درجات الحرارة في فترة الصباح والمساء مما جعل الكثير يتساءل عن موعد دخول فصل الشتاء 2023، استعدادًا للاجواء الشتوية، تزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بالمحافظات لمعرفة موعد دخول فصل الشتاء.

ويرصد “الدستور ” في التقرير التالي التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا وفقًا لتصريحات منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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موعد دخول فصل الشتاء 2023

الأرصاد تكشف لـ "الدستور" موعد دخول فصل الشتاء 2023

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إننا مازلنا في النصف الأول من فصل الخريف الذي يفصلنا عن بداية فصل الشتاء 2023 قرابة الشهرين لأن موعد فصل الشتاء سيبدأ رسميًا يوم 21 ديسمير 2023، ويستمر قرابة الـ 3 شهور.

موعد بدء فصل الشتاء 2023

وأضافت الدكتورة منار غانم، في تصريح خاص لموقع “الدستور”، أن موعد بدء فصل الشتاء 2023 وتغير الأجواء الخريفية إلى شتوية وبرودة هتكون في شهر ديسمبر المقبل ويمكن تكون ذورة فصل الشتاء بتكون في شهر يناير وشهر فبراير بنبدأ تدريجيًا مع نهايه فصل الخريف نشعر بالأجواء الباردة أو إنخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن موعد دخول فصل الشتاء 2023 عندما تتعامد الشمس على الجدي سيكون في 12 ديسمير لهذا العام، ولكن سنبدأ نشعر بالبرودة مع نهاية فصل الخريف.

إعصار "تيج" فى بحر العرب

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل إعصار "تيج" فى بحر العرب، موضحه أنه يتمركز إعصار "تيج" جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الثانية حيث تصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165كم /س ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة، وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.



وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من غد الإثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير فى سرعة الرياح.



ولفتت أن الأعاصير فى المحيطات وغير وارد أن تحدث مثل هذه الأعاصير فى البحار مثل البحر المتوسط أو البحر الأحمر، موضحه أن جمهورية مصر العربية لن تتأثر بإعصار "تيج"، فالأجواء مستقرة على جمهورية مصر العربية خلال هذا الأسبوع.