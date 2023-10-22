الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

القبائل العربية تفوّض الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى المصرى (صور)

اجتماع القبائل العربية
اجتماع القبائل العربية

عقد عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، رئيس المجلس القومي للقبائل العربية، اجتماعًا لتفويض الرئيس السيسي فيما يراه مناسبًا وجميع القرارات التى يتخذها بشأن القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.

تأييد قرارات الرئيس
وأعرب المجتمعون عن تأييدهم للرئيس السيسي في كل القرارات التى تتخذها القيادة السياسية المصرية، مؤكدًا دعمهم ومساندتهم ووقوفهم خلف القيادة المصرية الحكيمة.

دعم الدولة المصرية في تلك الفترة المهمة من تاريخ الوطن
وأكد أعضاء المجلس القومي للقبائل العربية ضرورة دعم الدولة المصرية في تلك الفترة الهامة من تاريخ الوطن، مثمنين موقف مصر من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية من اعتداءات وحرب إبادة من سلطات الاحتلال داخل قطاع غزة، معلنين تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس السيسي تجاه هذه الملفات الهامة.

وأكد المشاركون أن الشعب المصرى بجميع انتماءاتهم القبلية واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثق فى سياسات الرئيس السيسى وحرصه فى الحفاظ على أمن مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء المقدسة، مؤكدين تأييدهم التام لرؤية الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة حول الدعاوى التي أطلقها بعض القوى داخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

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اجتماع القبائل العربية

اجتماع القبائل العربية
اجتماع القبائل العربية
اجتماع القبائل العربية
اجتماع القبائل العربية
اجتماع القبائل العربية
اجتماع القبائل العربية
اجتماع القبائل العربية
اجتماع القبائل العربية
اجتماع القبائل العربية
اجتماع القبائل العربية
القبائل العربية القضية الفلسطينية حماية الأمن القومي المصري السيسي حرب غزة 2023

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