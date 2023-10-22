فيتوريا يستقر على خوض مباراتين قبل بطولة الأمم الإفريقية

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، على خوض مباراتين وديتين فى معسكر يناير قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية المقرر اقامتها في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يحدد روي فيتوريا خلال الأيام المقبلة هوية المنتخبات التى سيواجهها فى المعسكر الأخير قبل انطلاق بطولة إفريقيا.

وكان المنتخب قد خاض مباراتين وديتين فى معسكر أكتوبر الذى اقيم في بمدينة العين بالإمارات، أمام زامبيا وفاز المنتخب بهدف عن طريق حمدي فتحى لاعب خط وسط المنتخب فيما تعادل المنتخب مع الجزائر بهدف لكل منهما.

ونال روي فيتوريا على اشادة مختلف وسائل الإعلام ، بعد أن قدم المنتخب اداء رائع أمام الجزائر رغم النقص العددي فى صفوف المنتخب بعد طرد محمد هاني الظهير الأيمن للمنتخب في الشوط الأول .

ونجح المنتخب فى التقدم بهدف عن طريق حمدي فتحي فيما تعادل المنتخب الجزائري فى الدقائق الأخيرة من المباراة

ويقع المنتخب المصرى فى بطولة إفريقيا فى المجموعة الثانية، بجانب منتخبات موزمبيق وغانا والراس الأخضر ، على أن يستهل المنتخب مشواره مع منتخب موزمبيق يوم 14 يناير وغانا 18 والرأس الأخضر يوم 22 من الشهر نفسه .

ويخوض المنتخب مباراتين فى شهر نوفمبر المقبل أمام جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ونظرا لضيق الوقت فى معسكر نوفمبر قرر البرتغالي روي فيتوريا عدم خوض مباريات ودية قبل مباراتي جيبوتي و سيراليون.

كما قرر روي فيتوريا على ضم وجوه جديدة فى معسكر المنتخب في نوفمبر المقبل والاستقرار على ضم 25 لاعبا على اللاعبين الذين ضمهم فى المعسكرات الأخيرة للمنتخب ولا يوجد وقت لتجربة عدد من اللاعبين الجدد.