الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يستقر على القوام الأساسى للمنتخب ويرفض ضم وجوه جديدة فى معسكر نوفمبر

فيتوريا
فيتوريا

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ، على القوام الأساسي للمنتخب وتحفظ على ضم وجوه جديدة في معسكر نوفمبر المقبل ، الذى سيخوض خلالها المنتخب مباراتين في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام جيبوتي وسيراليون .

الوقت ضيق

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب، أن الوقت بات ضيق أمام روى فيتوريا لضم عناصر جديدة سواء بالنسبة للاستعداد لتصفيات المونديال أو بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها فى شهر يناير المقبل .

وواصل المصدر ، أن روى فيتوريا استقر على 30 لاعبا هم القوام الأساسى للمنتخب  ،هم اللاعبين الذين انضموا للمنتخبات خلال المعسكرات الماضية ومن الصعب ضم وجوه جديدة لم ينضموا لمعسكر المنتخب من قبل .

 ومن ناحية أخرى يواجه المنتخب اليوم نظيره الجزائري وديا ضمن المعسكر الذى يقام فى مدينة العين الإماراتية ، وهى المباراة الثانية للمنتخب بعد مباراة زامبيا الذى فاز بها المنتخب بهدف وحيد احرزه حمدي فتحى في الدقائق الأخيرة من المباراة، ويدرس روي فيتوريا إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب في مباراة الجزائر بالدفع بمحمد حمدي و عمر كمال  ومحمود حماده أو مروان عطية  وأحمد سيد زيزو وعمر مرموش .

وكان فيتوريا قد دفع بمباراة زامبيا هم محمد الشناوي في حراسة المرمي و أحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر و محمد هاني فى الجانب الأيمن و محمد عبدالمنعم وعلي جبر فى مركز قلب الدفاع ومن أمامهم حمدي فتحي و محمد النني و طارق حامد فى مركز خط الوسط بالإضافة إلي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح وفى مركز المهاجم مصطفى محمد.

ويسعى روي فيتوريا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لكسب ثقة الجماهير بعد الخسارة من تونس وديا بثلاثة أهداف فى المباراة التى أقيمت بينهما الشهر الماضي .

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