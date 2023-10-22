الطن بـ 37600 جنيه.. أسعار فول الصويا في الأسواق اليوم الأحد

شهدت أسعار الصويا اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 27000 جنيه، بينما سجل كسب صويا 46% محلى: 29000 جنيه، وسجل كسب صويا مستورد:29000 جنيه.

سعر طن الصويا في الاسواق

وبلغ سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، وبلغ صويا فول فات ” محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ”،فيما بلغ صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وبلغ صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، وسجل جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى: 10200جنيه،وجيلوتين ” محلى”: 38500 جنيه.، وسجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “:13400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 12400 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 12500 جنيه

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2500 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، وبلغ كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14200جنيه.وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه

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أسعار أعلاف نامي

وسجل طن أعلاف بادى 20800 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 20600 جنيه للطن.فى حين سجل طن العلف ناهى 20500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19800 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 18600 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 18500 جنيه.وسجل سعر طن بياض 16%بـ 17500 جنيه للطن وبلغ سعر طن علف بياض.