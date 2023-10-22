الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطن بـ 37600 جنيه.. أسعار فول الصويا في الأسواق اليوم الأحد

فول صويا
فول صويا

شهدت أسعار الصويا اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وسجل سعر طن كسب صويا محلى 44%: 27000 جنيه، بينما سجل كسب صويا 46% محلى: 29000 جنيه، وسجل كسب صويا مستورد:29000 جنيه.

سعر طن الصويا في الاسواق

وبلغ سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، وبلغ  صويا فول فات ”  محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ”،فيما بلغ صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وبلغ صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، وسجل جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، وسجل سعر طن رده بران محلى: 10200جنيه،وجيلوتين ” محلى”: 38500 جنيه.، وسجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “:13400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 12400 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 12500 جنيه

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2500 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، وبلغ كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14200جنيه.وبلغ سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد وسجل سعر حمل تبن القمح   300 جنيه

 

اقرأ ايضا

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

التعاملات الصباحية|أسعار طبق البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

الذرة البرازيلي والأرجنتيني بـ 13000 الف.. أسعار الأعلاف في الأسواق

أسعار أعلاف نامي

وسجل طن أعلاف بادى 20800 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 20600 جنيه للطن.فى حين سجل طن العلف ناهى 20500 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 19800 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 18600 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 18500 جنيه.وسجل سعر طن بياض 16%بـ 17500 جنيه للطن وبلغ سعر طن علف بياض.

اسعار اعلاف نامي اليوم سعر طن كسب عباد سعر أردب الذرة الشامية فول الصويا

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال الإسرائيلى يعرب عن أسفه لقصفه موقعًا مصريًا بالخطأ

شهود عيان: قصف إسرائيلى بالقرب من الحدود المصرية لم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات لغزة

"600 جنيه حدًا أدنى".. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة غدًا

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 والفئات المستحقة

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر

كاتب أمريكي يحذر: الغزو البرى لقطاع غزة قد يقضي على إسرائيل وواشنطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

دعم غير مسبوق.. كيف تتوافق الأهداف الإسرائيلية والأمريكية فى حرب غزة؟

جيش الاحتلال: 1210 أفراد من قواتنا أصبحوا معاقين بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات