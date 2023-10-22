التعاملات الصباحية|أسعار طبق البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار البيض، حيث أن البيض من السلع التي تعتمد على العرض والطلب، حيث سجلت الأسعار حالة من الاستقرار على مدار الأيام القليلة الماضية.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار بيض المائدة في بداية التعاملات الصباحية وفقا إلي آخر تحديث في بورصة الدواجن المصرية.

أسعار كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

بلغت أسعار طبق البيض الأحمر اليوم الأحد 22 أكتوبر في بورصة الدواجن مابين 127 جنيها إلى 128 جنيه.

جاءت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الأحد 22 أكتوبر في بورصة الدواجن مابين 125 جنيه إلى 126 جنيه.

بلغت أسعار طبق البيض البلدي اليوم الأحد 22 أكتوبر في بورصة الدواجن مابين 139 جنيها إلى 140 جنيه.

أسعار البيض في الشركات اليوم الأحد

سجل سعر كرتونة البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

سجل سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر أسيوط للإستثمار ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.

سجل سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر أكتوبر ( الأبيض ) 123 جنيها للكرتونة.

سجل سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة اكتوبر الصالحية ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.

سجل سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر البنا جروب ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.

سجل سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر البنا جروب ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.

سجل سعر طبق البيض في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر الزراعي الرئيسية ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

سجل سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 123 جنيها للكرتونة.

سجل سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر شوشة المنيا ( الأبيض ) 125 جنيها للكرتونة.

سجل سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر شوشة المنيا ( البني ) 126 جنيها للكرتونة.

جاء سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر رشاد حمزة ( البني ) 125.75 جنيها للكرتونة.

سجل سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر رشاد حمزة ( الأبيض ) 123.75 جنيها للكرتونة.

قدر سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة اكتوبر كمشيش ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

سجل سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر الصحراوي وبسيون ( البني ) 125 جنيها للكرتونة.

بلغ سعر طبق البيض اليوم في بورصة الدواجن في شركة أكتوبر أحمد الجوهري ( البني )131 جنيها للكرتونة.