الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: نأمل فى إطلاق سراح مزيد من الرهائن لدى حماس

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه يأمل في إطلاق سراح مزيد من الرهائن لدى حماس، وفق شبكة CNN الأمريكية. 

في السياق، قال مستشفى شهداء الأقصى إن الغارات الجوية التي استهدفت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أدت إلى استشهاد 143 شخصًا، وأن 262 شخصًا أصيبوا في تلك الغارة الجوية.

وتعد دير البلح هى مدينة تبعد نحو ثمانية أميال جنوب وادي غزة وتقع خارج منطقة الإخلاء.

استمرار القصف الإسرائيلي في غزة 

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كنائس فلسطين ترفع الصلوات من أجل شهداء الحرب فى غزة

كان جيش الاحتلال قد أصدر توجيهات تطلب من المدنيين في شمال غزة الإخلاء بينما تواصل آلة الحرب الإسرائيلية عدوانها بشكل كبير في مدينة غزة.

ولجأ بعض الآباء في غزة إلى كتابة أسماء أبنائهم على أرجلهم للمساعدة في التعرف عليهم في حالة مقتلهم أو مقتل أطفالهم، وفقًا لمقاطع فيديو متداولة.

الخارجية الامريكية بلينكن اطلاق سراح حماس وزير الخارجية غزة

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