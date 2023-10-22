الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أطباء بلا حدود": غزة تحتاج كل ما بداخل شاحنات المساعدات

أطباء بلا حدود
أطباء بلا حدود

ناشدت الدكتورة جيهان بسيسو، المدير التنفيذي لأطباء بلا حدود، كل الأطراف المعنية، وعلى رأسها "الأمم المتحدة"، إيصال صوتهم لوقف القصف وضمان دخول المساعدات، قائلة: "نحاول إيصال صوتنا ولكن واضح أن القصف مستمر والتعرض للمستشفيات والمرضى والأطباء مستمر".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القطاع الصحي في غزة مستنزف حاليا، وهناك انتهاكات واضحة للقانون الدولي، فلا يوجد مكان آمن حتى في المستشفيات.

أطباء بلا حدود: يجب حماية الطواقم الطبية 

وتابعت: "يجب حماية الطواقم الطبية وعدم التعرض للمرضى والأطباء وأمن المستشفيات"، موضحة: "إن الاحتياجات مهولة، ويجب السماح بدخول كافة المساعدات".

وواصلت: "صعب تحديد ما نحتاجه فكل شىء أصبح أولوية، ونحن في أمسّ الحاجة إلى كل شىء داخل شاحنات المساعدات، وقبل أمس قمنا بالتبرع بآخر ما لدينا من مخزون إلى مستشفى الشفاء، ومخازن الأدوية على آخرها وهذا ليس مجرد كلام".

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