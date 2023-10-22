آخر أخبار فلسطين اليوم عاجل.. ارتفاع عدد شهداء غزة وحصيلة جديدة للأسرى

مع استمرار اليوم السادس عشر من انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، وتتوالى أخبار فلسطين اليوم بشكل عاجل، مع التصاعد المستمر في الاحداث في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين بقطاع غزة.

وخلال السطور التالية نرصد آخر أخبار فلسطين اليوم عاجل :

كم عدد شهداء فلسطين حتى الآن؟

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أنه منذ 7 أكتوبر، أدت الغارات الإسرائيلية على غزة إلى استشهاد 4،651 فلسطينيا، 40% منهم أطفال.

كما أصيب أكثر من 14245 آخرين، 70% منهم من الأطفال والنساء، بحسب الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة أن الغارات الإسرائيلية قتلت 266 فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 117 طفلا، وفقا لرويترز.

آخر أخبار فلسطين اليوم.. بريطانيا تشدد على تقديم المساعدات لغزة

كما تضمنت آخر أخبار فلسطين اليوم، تأكيدات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على دعواته لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، والحث على استعادة إمدادات المياة حيثما أمكن ذلك.

وقال “سوناك” إن المملكة المتحدة تدعم "بشكل مطلق" حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأنه على إسرائيل واجب استعادة أمنها وإعادة مواطنيها المحتجزين كرهائن.

وقال أيضًا، إن سكان غزة يعانون بشدة في الوقت الحالي، مع تزايد أعداد الضحايا باستمرار.

وقال سوناك في صحيفة التلغراف: “نحتاج إلى رؤية سيل من الشاحنات تمر عبر هذا المعبر لتقديم المساعدة للسكان المدنيين. نحن بحاجة أيضًا إلى رؤية استعادة جميع إمدادات المياه إلى غزة حيثما كان ذلك ممكنًا ماديًا.

آخر أخبار فلسطين الآن

وسلطت أخبار فلسطين اليوم، الضوء على إحصائية جديدة نشرها الجيش الإسرائيلي بشأن أعداد الأسرى، حيث قال إن عدد الأسرى ارتفع إلى 212.

وأثار إطلاق سراح أمريكيين اثنين يوم الجمعة، الآمال في أن يتمكن آخرون من العودة إلى ديارهم، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

كم عدد شهداء غزة في خان يونس

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 11 شخصا على الأقل استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتضمنت أخبار فلسطين اليوم، أنباء تفيد بأن إسرائيل تواصل قصفها مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وجاءت الهجمات بعد ساعات من دعوة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاغاري سكان غزة إلى التحرك جنوبًا "من أجل سلامتهم".

كذلك قصفت إسرائيل أيضًا الضفة الغربية، حيث ضربت مجمعًا أسفل مسجد في وقت مبكر من يوم الأحد زعم الجيش الإسرائيلي أن حماس تستخدمه.

آخر أخبار فلسطين اليوم.. انهيار المنظومة الطبية

فيما، قالت منظمة “أطباء بلا حدود” إن نظام الرعاية الصحية في غزة "يواجه الانهيار".

وقالت المنظمة الطبية الدولية أمس السبت، إن مستشفيات غزة "مكتظة وتفتقر إلى الموارد".

وحذر الأطباء في غزة من أن 130 طفلًا خديجًا معرضون "لخطر وشيك بسبب نقص الوقود".

وقالت ميلاني وارد، الرئيسة التنفيذية لمنظمة المساعدة الطبية للفلسطينيين: "لا يمكن للعالم أن ينظر ببساطة إلى هؤلاء الأطفال الذين يُقتلون بسبب الحصار في غزة".