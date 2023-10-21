السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا ترحب ببدء دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

جريدة الدستور

رحّب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، ببدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح إلى قطاع غزة صباح اليوم.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان السبت، أن المملكة المتحدة تعزز التزامها بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط بحضور وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، لقمة القاهرة للسلام والمنعقدة بالقاهرة اليوم.

أضافت أن الوزير البريطاني أكد أن المملكة المتحدة تواصل الدفع باتجاه دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة فورًا وبأمان ودون عوائق لتصل إلى المدنيين في قطاع غزة، وذلك يشمل إدخال كميات مناسبة من الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية كأولوية، مشيرًا إلى أن سلامة المدنيين وموظفي الإغاثة ضرورية لتمكين وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها. 

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وأوضحت السفارة أن جيمس كليفرلي شدد خلال هذه القمة، على سعي المملكة المتحدة للحيلولة دون انتشار الصراع في المنطقة، وأنه سيعمل مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى تسوية سلمية تضمن أمن إسرائيل وتحمي حقوق الفلسطينيين.

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قال كليفرلي "يواجه المدنيون في قطاع غزة وضعًا يتفاقم يأسًا ولا بد من وصول المساعدات المنقذة للأرواح إلى من يحتاجون إليها.. أحضر كذلك هذه القمة للعمل مع الشركاء لمنع انتشار العنف، وتأمين الإفراج عن الرهائن".

وأشارت السفارة البريطانية إلى أن رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك كان قد أعلن قبل أيام عن تقديم حزمة مساعدات تبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني استجابة لتصاعد الصراع في قطاع غزة.

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أضافت أن هذا المبلغ متوفر الآن لوكالات الإغاثة لمساعدة المدنيين المحتاجين للمساعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذه المساعدات تمثل زيادة بنسبة 37% للتمويل البريطاني الحالي للسنة الحالية، الذي يوفر مساعدات حيوية للمنطقة. 

وذكرت السفارة أن كلًا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية البريطانيين تحدث إلى نظرائهما في حوالي 20 بلدًا في سياق المساعي الدبلوماسية الجارية منذ السابع من أكتوبر.

وبحسب السفارة، تعتبر زيارة كليفرلى إلى القاهرة امتدادًا لاجتماعات رئيس الوزراء سوناك هذا الأسبوع مع قادة كلٍّ من إسرائيل والسعودية وقطر ومصر والسلطة الفلسطينية.

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