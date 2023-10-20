الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف عن حصيلة إصابات المواجهات بالضفة

الهلال الاحمر الفلسطيني
الهلال الاحمر الفلسطيني

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إن عدة إصابات خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة. 

وأصيب عدة أشخاص، اليوم، في مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الهلال الأحمر الفلسطيني إنها شاهدت أشخاصًا أصيبوا "بالذخيرة الحية" عند قبر راحيل في بيت لحم وعند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس، وعند حاجز بيرزيت الشمالي، وذكر البيان أيضًا أن القوات الإسرائيلية أصيبت واعتقلت فتى يبلغ من العمر 14 عامًا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنه "تم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى، ونقلهم إلى المستشفى".

قمة سلام عالمية 

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في السياق، ذكرت شبكة CNN الأمريكية إن مصر تستعد لقمة سلام من المقرر عقدها يوم السبت، مع دعوة القادة الإقليميين والدوليين للمشاركة، في محاولة لتهدئة الصراع وحماية المدنيين في غزة.

وأكد قادة من قطر وتركيا واليونان والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وقبرص حضورهم، وفقا للأخبار الرسمية، إضافة إلى ذلك، أكد الزعيم الفلسطيني والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية حضورهم.

وبشكل منفصل، أكدت اليابان أن وزير خارجيتها يوكو كاميكاوا سيكون حاضرا أيضا في القمة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال مكتب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنها ستمدد جولتها في الشرق الأوسط لحضور القمة أيضا.

ومن جهتها، حذرت إيران الولايات المتحدة من عواقب إرسال أسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن ذلك سيزيد الوضع تعقيدًا في غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الشبه رسمية. 

أضاف “إن الدعم الواسع النطاق الذي تقدمه الولايات المتحدة بما في ذلك إرسال الأسلحة والذخائر إلى النظام الصهيوني يعتبر بمثابة مشاركة من الحكومة الأمريكية في جرائم النظام الصهيوني. 

وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي يشار جولر يوم الجمعة، إن هذا يزيد من تعقيد الوضع في غزة.

الهلال الأحمر فلسطين الضفة الغربية جمية إسرائيل

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