الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حمدي سليمان: علينا استثمار الحراك الشعبي لفك الحصار عن غزة

الشاعر حمدي سليمان
الشاعر حمدي سليمان

قال الشاعر والناقد الأكاديميحمدي سليمان، تعقيبًا على المشهد المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة: «أتذكر جيدا كلام العميد عادل موسى نائب مركز تدريب دهشور للمؤهلات العليا في أوائل التسعينيات، حيث كان الاستعداد لحرب الخليج الأولى، حينما قال لنا إن عدونا الأول هو إسرائيل، ولا أحد يقول لكم غير ذلك، ويبدو أن هذا الكلام لم يكن على هوى قائد المركز، الذي حضر طابور اليوم التالي وأخذ يحدثنا عن أهمية المشاركة في حرب الخليج ومساندة الأشقاء.

وتابع لـ«الدستور»: «كان إحساسي بكلام العميد عادل موسى يختلف عن باقي الزملاء لكوني من أبناء الإسماعيلية ومنطقة القناة، تلك المنطقة التي رأى أهلها بشاعة وحقارة هذا العدو الصهيوني عن قرب».

 

أتذكر هذا الحدث الآن وأنا أتابع موقف وتصريحات الجيش والرئاسة المصرية الجريئة والشجاعة، التي تتصدى للمخططات الصهيونية في ترحيل أبناء غزة إلى سيناء. وهو ما يؤكد أن المشروع الصهيوني يتجاوز حدود الأراضي المحتلة.

وأكد سليمان على أن " يجب التأكد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من مذابح بربرية في حق أهالينا في غزة، ما هو إلا  صراع وجود، وعملية عسكرية ممنهجة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره، عبر تزييف الحقائق، وتدمير المدن والقرى والبنية الأساسية، فهو صراع سيادة وهوية ومستقبل، ونحن نعلم جيدا أن هذا الكيان المتغطرس يريد فرض سيطرته وسيادته على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، بل يريد أن يقود المنطقة العربية..

txt

مسعود شومان: قرار الرئيس السيسى يؤكد النظرة العميقة لطبيعة القضية الفلسطينية

ولفت سليمان إلى ان يجب أن يعرف العالم إن ما حدث في يوم 7 أكتوبر من المقاومة الفلسطينية، كان نتيجة طبيعية لانسداد الأفق السياسي، وسياسة الاعتقالات والتطهير العرقي، وقضية الأسرى، إضافة إلى انتزاع الأراضي والتوسع في بناء المستوطنات.. لقد ساهمت إسرائيل في شق الصف الفلسطيني، واستغلت تناقضات الواقع السياسي، ودخول الفصائل الفلسطينية في تحالفات إقليمية متباينة، من أجل أن تنفذ مخططاتها الخبيثة..

وتختم سليمان "لقد ولّدت عملية طوفان الأقصى حراكا شعبيا في الشارع العربي والعالم، وهو ما يجب استثماره بشكل جيد، من أجل فك الحصار عن قطاع غزة، وعودة المفاوضات، والسعي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية..

فتلك لحظة تاريخية ربما لا تتعوض..!،  خاصة في ظل تراجع السطوة الأمريكية، وظهور قوى جديدة -ربما- تعيد للعالم توازنه.

حمدى سليمان استثمار الحراك الشعبي قرارات جريئة من السلطة المصرية قطاع غزة

الأكثر قراءة

"تفريغ قطاع غزة من السكان".. تفاصيل مخطط الاحتلال الإسرائيلى قبل 50 عامًا

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

تنطلق قمة القاهرة للسلام غدًا.. تعرف على أبرز المشاركين

من ميدان التحرير.. مواطنون: "بنرددها جيل ورا جيل.. بنعاديكى يا إسرائيل"

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: استهداف مصر فى الإعلام الغربى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط