الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طفل يحمل صورة من غزة يثير حماس المشاركين في جمعة "تحيا مصر" بطنطا

مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا

استمر توافد المواطنون من أبناء محافظة الغربية، على ميدان الاستاد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، في مظاهرة حاشدة جمعت آلاف الأشخاص للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية واستنكارهم للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتجمعت الحشود وسط صرخات الغضب والهتافات المطالبة بوقف الحرب وتدخل المجتمع الدولي لإنهاء العنف.

كان المشهد الذي لفت الأنظار وأثر بشكل خاص على الحاضرين هو مشهد طفل يجلس على كتف والده، يحمل صورة لطفلة مصابة تصرخ من الألم والرعب، كان الطفل يرفع صورة الطفلة المصابة كرمز لمعاناة الأطفال في قطاع غزة وكناية عن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون تحت الاحتلال، كما حمل والده صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي غارقة في الدم ومكتوب عليها "مجرم حرب"، وهو رمز للغضب والاستنكار من جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وتفاعل المتظاهرون مع المشهد بشكل قوي، حيث انضموا إلى الهتافات والصيحات العالية المطالبة بوقف الحرب والعدوان على غزة وتدخل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين، رفعوا شعارات “الجيش العربي فين - وبالروح بالدم نفديك يا فلسطين - وعلي الأقصي رايحين شهداء بالملايين ….” إشارة إلى تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لأي جهود تهدف إلى وقف العنف وتحقيق السلام في المنطقة.

وقال المهندس حازم فوزي، أحد المشاركين، تأتي هذه المظاهرات كرد فعل قوي من أبناء الغربية للتأكيد على دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية، وقد أكد المشاركون في المظاهرات دعمهم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه التام لمخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، ويعكس هذا الموقف الحازم الذي تتخذه الحكومة المصرية حرصها على حماية الأمن القومي المصري ومنعد أي تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما قال محمد مفتاح، أحد المتظاهرين، تأتي هذه التظاهرات في ظل استمرار القلق والتوتر في المنطقة، وتعزز أهمية الجهود المستمرة لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. إن على المجتمع الدولي أن يستجيب لهذه الصرخات والمطالب وأن يعمل على وقف العنف وتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.

ومظاهرة طنطا الحاشدة تعكس التضامن الشعبي والدعم المصري للقضية الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة العمل المشترك لوقف العنف وتحقيق السلام في المنطقة وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرة في طنطا ليست سوى جزء من سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مختلف أنحاء مصر والعالم احتجاجًا على العنف المتصاعد في قطاع غزة. تعكس هذه التظاهرات غضبًا شعبيًا واسعًا وشجبًا عالميًا للمجازر والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
محافظة الغربية مدينة طنطا بمحافظة الغربية قطاع غزة الهتافات والصيحات العالية المطالبة بوقف الحرب والعدوان على غزة مشهد طفل يجلس علي كتف والده صورة لطفلة مصابة تصرخ من الألم والرعب تدخل المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيي رد فعل قوي من أبناء الغربية التضامن الشعبي والدعم المصري للقضية الفلسطينية

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