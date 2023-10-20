الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جمعة "تحيا مصر".. أهالى الغربية: لا تصفية ولا تهجير إحنا معاكى يا فلسطين (فيديو)

مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا

شهد ميدان الاستاد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تجمعًا حاشدًا للآلاف من أبناء المحافظة، حيث أعربوا عن رفضهم القاطع لمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي تلك المظاهرات الحاشدة، أكد المشاركون دعمهم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفضه التام لمخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.

جاءت هذه المظاهرات كرد فعل قوي من  أبناء الغربية للتأكيد على دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية، والموقف الحازم الذي تتخذه الحكومة المصرية في حماية الأمن القومي المصري ومنع أي تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد المشاركون في المظاهرات أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف ليس فقط أهل غزة، بل تهدف أيضًا إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل شامل والتأثير علىالأمن القومي المصري.

الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه

وتجمعت النساء بصحبة الشيوخ والأطفال في المظاهرات المنددة، حاملين لافتات تعبر عن رفضهم للجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة، قدم المشاركون رسالة قوية بأن الأمن القومي المصري هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبًا يقفون صفًا واحدًا في وجه أي تهديد للأمن القومي.

قال محمد فوزي فودة، رئيس مجلس إدارة مركز شباب زفتي، إنه شارك ومجموعة من الشباب لدعم القضية وتأكيد موقف مصر الراسخ قائلًا: "نحن هنا لنؤكد دعمنا لموقف مصر الحاسم في حماية القضية الفلسطينية ومنع أي تهديد للأمن القومي، ونحن ندرك أن مخططات الاحتلال تستهدف الفلسطينيين وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل شامل، ونحن نعلن بصوت عالٍ أننا مع مصر وضد أي تهديد لأمننا واستقرار مصرنا، وجميعنا خلف الزعيم عبد الفتاح السيسي.

وعلق المتظاهرون لافتات رافضة لمجازر الاحتلال ومؤيدة لموقف مصر تجاه القضية، وتشهد مدينة طنطا في محافظة الغربية، مظاهرات حاشدة في ميدان الاستاد، وشارك أطفال الغربية بشكل ملفت في هذه المظاهرات المنددة بالاعتداء والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا
أهالي محافظة الغربية لا تصفية ولا تهجير احنا معاك يا فلسطين تصفية القضية الفلسطينية أبناء الغربية الأمن القومي المصري الأمن القومي المصري هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه لاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

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