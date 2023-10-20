الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أطفال الغربية ينتفضون نصرة للقضية الفلسطينية (صور)

أطفال الغربية ينتفضون
أطفال الغربية ينتفضون نصرة للقضية الفلسطينية

تشهد مدينة طنطا في محافظة الغربية، مظاهرات حاشدة في ميدان الاستاد.

وشارك أطفال الغربية بشكل ملفت في هذه المظاهرات المنددة بالاعتداء والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

على الرغم من صغر أعمارهم، فإن أطفال الغربية أبدوا تفانيًا وحماسًا كبيرًا في المشاركة في هذه المظاهرات، حيث توافدوا بأعداد كبيرة إلى ميدان الاستاد للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني واستنكارهم للمجازر التي يتعرض لها الأطفال والمدنيون في قطاع غزة.

وتجمع الآلاف من الأطفال مع أولياء أمورهم وأفراد المجتمع في المظاهرات، حاملين الأعلام الفلسطينية ورافعين لافتات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية، وتطالب بوقف العدوان على قطاع غزة، وقدم الأطفال الشعارات والأناشيد الوطنية، معبرين عن رغبتهم في نشر السلام والعدالة في المنطقة.

وتحدث أحمد شريف، أحد الأطفال المشاركين في المظاهرة، قائلًا:"نحن هنا لندعم الأشقاء الفلسطينيين ونقف إلى جانبهم في وجه الظلم والاضطهاد، يجب أن يعيش الجميع في سلام، ونحن نريد أن نساهم في إحلال العدالة ونشر الحب والتسامح في العالم".

من جهته علقت جيهان صابر، قائد الحملة الشعبية بزفتي، على مشاركة الأطفال قائلة: تعكس مشاركة أطفال الغربية في هذه المظاهرات قوة الإرادة والتفاؤل لدى الأجيال الصاعدة، وتبرز رغبتهم في المساهمة في قضايا العدالة والسلام، وقد لاحظ الحضور تحت راية حماسة الأطفال وعزمهم على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ونيل حقوقهم المشروعة.

وتابعت: يجب على المجتمع والأهل والمدرسة أن يدعموا ويشجعوا هذا التفاني النبيل لأطفال الغربية، وأن يعملوا على تعزيز وعيهم بالقضية الفلسطينية وحقوق الإنسان، ينبغي أن يتم توفير المساحة والفرر للأطفال للتعبير عن آرائهم والمشاركة في النضال من أجل العدالة والسلام.

أطفال الغربية ينتفضون نصرة للقضية الفلسطينية
أطفال الغربية ينتفضون نصرة للقضية الفلسطينية
أطفال الغربية ينتفضون نصرة للقضية الفلسطينية
أطفال الغربية ينتفضون نصرة للقضية الفلسطينية
مدينة طنطا في محافظة الغربية ميدان الاستاد المظاهرات المنددة بالاعتداء أطفال الغربية جيهان صابر قائد الحملة الشعبية بزفتي التفاني النبيل لأطفال الغربية لقضية الفلسطينية وحقوق الإنسان

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