الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ذوي الهمم من طنطا يشاركون في المظاهرات المنددة بمجازر الاحتلال في غزة

مظاهرات طنطا
مظاهرات طنطا

حرص ذوي الهمم من أبناء محافظة الغربية، على المشاركة في المظاهرات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي والمجازر في حق الشعب الفلسطيني.

وشهدت مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، مظاهرات حاشدة في ميدان الاستاد، حيث شارك ذوي الهمم من أبناء المحافظة بشكل فاعل وملفت في هذه المظاهرات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتجمع الآلاف من المواطنين، بمختلف أعمارهم، في ميدان الاستاد للتعبير عن تضامنهم القوي مع الشعب الفلسطيني واستنكارهم للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

ولفتت الانتباه المشاركة الفاعلة والحماسية لذوي الهمم في هذه المظاهرات، حيث انضموا إلى صفوف المشاركين وأبدوا رغبتهم الشديدة في التعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني.

وتحدث أشرف يونس، أحد المشاركين عن أهمية مشاركة ذوي الهمم ودورهم المحوري في إبراز رسالة التضامن والوحدة بين الشعوب، وأكدوا على أن قوة المظاهرات تكمن في تعددية المشاركين وتمثيل جميع فئات المجتمع بما في ذلك ذوي الهمم، وأشار إلى أن مشاركة ذوي الهمم في هذه المظاهرات تعكس إرادتهم القوية وقدرتهم على تخطي التحديات والمساهمة الفعالة في قضايا العدالة والإنسانية.

أحد المشاركين: نقف بجانب إخوتنا الفلسطينيين ونعبر عن تضامننا معهم

تعليقًا على مشاركتهم، قال أحمد علي، أحد المشاركين من ذو الهمم، قائلًا: "نحن هنا لنقف إلى جانب إخوتنا الفلسطينيين ونعبر عن تضامننا معهم، نحن نؤمن بأن العدالة لا تعرف حدودًا وأن يد الدعم والمساعدة يجب أن تمتد لتشمل الجميع، بما في ذلك ذوي الهمم، نحن نريد أن نثبت أننا قادرون على التغيير وأننا جزء لا يتجزأ من المجتمع والقضايا الإنسانية".

وتأتي مشاركة ذوي الهمم في المظاهرات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي كتأكيد على أن الإرادة والقدرة لا تعرف حدودًا، وأن الشغف والرغبة في العدالة تجتمع في قلوب الجميع، بغض النظر عن الظروف الجسدية.

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