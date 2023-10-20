انطلاق حملة التبرع بالدم فى محافظة الغربية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى

تنظم محافظة الغربية حملة التبرع بالدم في نقاط التجمع بالمحافظة، حيث أعلنت المحافظة، عن أماكن حملة التبرع بالدم منذ أمس الخميس، في عدة ميادين بمدن المحافظة، وذلك تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار استجابة المصريين للدعوة الرئاسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأحداث الأليمة التي تشهدها القطاع.

تأتي هذه الحملة في إطار الاهتمام والدور الرائد للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تقديم أنواع الدعم والمساعدة لصالح الشعب الفلسطيني، وقد أكد محافظ الغربية أهمية هذه الحملة ودورها الإنساني في تخفيف حدة الأحداث العنف التي أودت بحياة الكثير من الضحايا والمصابين في فلسطين.

تضامن شعبى كامل

تعليقًا على الحملة، صرحت الدكتورة سهام سامي مصلح، مدير بنك الدم بمستشفى زفتي العام، حيث أشارت إلى أن شعب مصر بأكمله يتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث التي يشهدها قطاع غزة. وأكدت أن فعاليات حملة التبرع بالدم مستمرة لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى الفلسطينيين المتضررين من الأحداث الأليمة. وأشارت إلى أن هذه الحملة الإنسانية تأتي لتجسيد دعم المصريين للشعب الفلسطيني ومساندتهم في محنتهم بعد الأحداث الأليمة التي أودت بحياة العديد منهم.

تعد حملات التبرع بالدم في نقاط التجمع بمحافظة الغربية فرصة للمواطنين للمساهمة في إغاثة الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الدعم اللازم لهم في هذه الفترة الصعبة. ويعكس هذا الاهتمام التضامن القوي بين الشعبين المصري والفلسطيني في الختام، تعكس حملة التبرع بالدم في محافظة الغربية تضامن المصريين مع الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الأليمة التي يعاني منها.

هذه الحملة الإنسانية تأتي كجزء من الدعم الفوري والإغاثة التي تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين، وتعكس الروح القوية للتضامن والمساندة بين الشعبين، من خلال تقديم الدعم اللازم وتوفير الكميات اللازمة من الدم، يسهم المواطنون في إنقاذ أرواح الضحايا والجرحى وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

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