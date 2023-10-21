السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: سندرس الإفراج عن الرهائن المدنيين "عندما تتهيأ الظروف"

حركة حماس،
حركة حماس،

قالت حركة حماس، السبت، إن غالبية القتلى من جنود جيش الاحتلال وليس المدنيين، مشيرة إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر سيكون "بسيطًا" إذا قررت إسرائيل التوغل في غزة. 

وأضافت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن ننخرط في مسألة توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، معلنة عن دراستها  الإفراج عن الرهائن المدنيين عندما تتهيأ الظروف.

وتابعت حماس أن الإفراج عن رهينتين أمريكيتين يعبر عن التزامنا الأخلاقي وظروف الحرب أتاحت ذلك، موضحة لن نتحدث عن مصير الرهائن الإسرائيليين العسكريين قبل نهاية الحرب، سندرس الإفراج عن الأسرى المدنيين عندما تتهيأ الظروف. 

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حماس المساعدات الإنسانية الإفراج الرهائن المدنيين

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