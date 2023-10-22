بعد تصدره محركات البحث على جوجل.. كل ما تريد معرفته عن الإعصار "تيج"

تصدر الإعصار تيج محركات البحث الأولى على جوجل، وذلك بعدما كشفت الهيئة العامة للأرصاد تفاصيل الإعصار وأبرز المعلومات عنه.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل إعصار تيج فى بحر العرب، موضحة أنه يتمركز جنوب بحر العرب، ويصنف من الفئة الثانية، حيث تصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165كم/ س، ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.

سقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من غد الإثنين متوقع أن يضرب أجزاء من سواحل سلطنة عمان واليمن، مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير فى سرعة الرياح.

وكشفت عن معلومات عنه، منها أن إعصار "تيج" تحول في غضون 24 ساعة من عاصفة مدارية إلى إعصار من الدرجة الثالثة، ويؤثر إعصار "تيج" على أرخبيل في سوقطرة، كما يؤثر خلال الساعات المقبلة على محافظتي ظفار والوسطى في سلطنة عمان، ويبعد الإعصار عن عمان بنحو 500 كم تقريبًا، وتأثير تيج سيكون عبارة عن رياح عاتية مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة.

وأوضح المركز الوطني للإنذار المبكر في سلطنة عمان تعمق الإعصار المداري "تيج" في بحر العرب إلى إعصار من الدرجة الأولى، وبدء التأثيرات المباشرة على محافظتي ظفار والوسطى، اليوم، بأمطار متفاوتة الغزارة تتراوح بين 50 و200 ملم تؤدي لجريان الأودية والشعاب، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 64 كم في الساعة.

ويصل ارتفاع الموج على سواحل بحر العرب إلى 7 أمتار، مع احتمال امتداد مياه البحر للمناطق الساحلية والمنخفضة، ويبعد مركز الحالة حوالي 400 كم عن السواحل العمانية.

ويتوقع المركز الوطني للإنذار المبكر اقتراب مركز الإعصار من محافظة ظفار التي تقع جنوب سلطنة عمان، غدا الإثنين، ليكون على بعد 50 إلى 150 كم، واستمرار التأثيرات المباشرة على محافظتي ظفار والوسطى بسقوط كميات عالية جدا من الأمطار.