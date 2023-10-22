17 شاحنة مساعدات تدخل إلى غزة.. وشباب المعبر يهتفون "تحيا مصر"

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات حية من دخول الدفعة الثانية من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري، وتتضمن القافلة 17 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية.

وتجمع مئات الشباب من الفرق الإغاثية أمام بوابات معبر رفح، للتعبير عن فرحتهم ببدء دخول المساعدات من معبر رفح لقطاع غزة.

وردد الشباب هتافات منها: "تحيا مصر.. تحيا مصر"، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، تعبيرا عن الفرح بدخول المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.