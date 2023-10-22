الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو التحالف الوطنى: نتوقع دخول 20 شاحنة يوميًا لإرسالها إلى غزة

المساعدات
المساعدات

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن التحالف المصري قام بملحمة فى تقديم المساعدات والتبرع بالدم على مدار أسبوع، وتم أمس دخول 20 شاحنة تحمل الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، والأغطية والملابس الشتوية لمساندة فلسطين.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد 86 شاحنة أخرى من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تنتظر الدخول أمام معبر رفح، وفي انتظار دخول 20 شاحنة مساعدات يوميا، وتم انتشار 26 نقطة إسعاف تختص بالتبرع بالدم إلى غزة فى جميع محافظات مصر. 

عضو التحالف الوطنى: يتم تجهيز قافلة مساعدات جديدة لإرسالها إلى قطاع غزة

وتابع محمد فؤاد أن التحالف الوطنى موجود أمام معبر رفح، وجميع مؤسسات التحالف تجهز قافلة جديدة من مواد غذائية معلبة جاهزة مراعاة انقطاع الغاز والكهرباء. 

وأشار عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إلى أن هناك شاحنات تصطف أمام معبر رفح محملة بكل أنواع المساعدات من غذاء إلى ماء إلى ملابس وبطاطين وكافة مقومات الحياة، إلى جانب الأطنان الموجودة في مطار العريش مُرسلة من دول أخرى، كلها تنتظر التصريح بالعبور للأهالي في فلسطين، الذين أصبحوا في حاجة قصوى لها.

عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي القيادة السياسية فلسطين قافلة مساعدات معبر رفح

مواد متعلقة

ضرورة تدفق المساعدات لـ غزة.. أستاذ علاقات دولية تبرز رسائل قمة القاهرة للسلام

"إكسترا نيوز" ترصد الاستعدادات النهائية لدخول الفوج الثانى من المساعدات المصرية لغزة

حامد فارس: قمة القاهرة للسلام دلالة حرب دبلوماسية مصرية لإحلال السلام بالشرق الأوسط

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

قمة القاهرة للسلام| فرنسا تشيد بجهود مصر فى إيصال المساعدات إلى غزة

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى: هناك حرب شعواء بغزة وحل الدولتين ضرورة للسلام

رئيس الوزراء الإسبانى: قمة القاهرة للسلام خطوة نحو حدث تاريخى فى المنطقة

رئيس المجلس الأوروبى يؤكد أهمية التعاون مع مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

استمرار تدفق المساعدات.. التحالف الوطنى والهلال الأحمر يستعدان لإدخال قافلة جديدة لغزة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

"الهلال الأحمر" يكشف رد فعل الفلسطينيين تجاه المساعدات عبر معبر رفح

عودة التيار الكهربائى والمياه تدريجيًا فى بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

د.كريمة الحفناوى

مذبحة مستشفى المعمدانى جريمة لا تغتفر

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم