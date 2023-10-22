عضو التحالف الوطنى: نتوقع دخول 20 شاحنة يوميًا لإرسالها إلى غزة

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن التحالف المصري قام بملحمة فى تقديم المساعدات والتبرع بالدم على مدار أسبوع، وتم أمس دخول 20 شاحنة تحمل الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، والأغطية والملابس الشتوية لمساندة فلسطين.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد 86 شاحنة أخرى من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تنتظر الدخول أمام معبر رفح، وفي انتظار دخول 20 شاحنة مساعدات يوميا، وتم انتشار 26 نقطة إسعاف تختص بالتبرع بالدم إلى غزة فى جميع محافظات مصر.

عضو التحالف الوطنى: يتم تجهيز قافلة مساعدات جديدة لإرسالها إلى قطاع غزة

وتابع محمد فؤاد أن التحالف الوطنى موجود أمام معبر رفح، وجميع مؤسسات التحالف تجهز قافلة جديدة من مواد غذائية معلبة جاهزة مراعاة انقطاع الغاز والكهرباء.

وأشار عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى إلى أن هناك شاحنات تصطف أمام معبر رفح محملة بكل أنواع المساعدات من غذاء إلى ماء إلى ملابس وبطاطين وكافة مقومات الحياة، إلى جانب الأطنان الموجودة في مطار العريش مُرسلة من دول أخرى، كلها تنتظر التصريح بالعبور للأهالي في فلسطين، الذين أصبحوا في حاجة قصوى لها.