ضرورة تدفق المساعدات لـ غزة.. أستاذ علاقات دولية تبرز رسائل قمة القاهرة للسلام

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك نوعًا من التفاهم مع الجانب الإسرائيلي في ملف عبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكان هناك أمل بأن الباب سيفتح لعبور شاحنات عديدة، لكن مرت 20 شاحنة فقط بالأمس.

وأوضحت زهران، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن قمة القاهرة للسلام حظيت بإعادة تأهيل الملف السياسي والأمني لعملية الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة، مؤكدة أن البيان المصري عن قمة القاهرة للسلام تضمن العديد من الرسائل، منها الرسائل المباشرة التي كانت موجهة للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالتأكيد على أهمية دخول المساعدات الإنسانية واستمرار تدفقها عبر معبر رفح، في ظل الأوضاع الحرجة داخل قطاع غزة.

أستاذ علاقات دولية تُبرز أهم رسائل قمة القاهرة للسلام

وتابعت "زهران"، أن من ضمن الرسائل التي شملها البيان هي خفض التصعيد ووقف الهجمات الإسرائيلية على غلاف القطاع، والتمهيد مرة أخرى للتفاوض السياسي، بالإضافة إلى أن السياسة المصرية أكدت رفضها الكامل لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي.