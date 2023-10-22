"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تليفزيونيًا حول جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة.

وذكر التقرير أن مصر أكدت على ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحًا لإدخال المساعدات لغزة، كما دعت مصر إسرائيل لوقف استهداف الجانب الفلسطينى من المعبر.

وأكد التقرير أن مصر أرسلت كميات كبيرة من المساعدات لقطاع غزة، كما أن موقف مصر واضح تجاه ضرورة النفاذ العاجل للمساعدات، وخصصت مصر مطار العريش لتلقى مساهمات دول العالم لدعم سكان غزة، حيث استقبل المطار آلاف الأطنان من المساعدات لإرسالها لغزة، وسارعت مصر بإصلاح الطرق التى تعرضت للقصف والمؤدية لمعبر رفح.

وأشار التقرير إلى مراحل عمل معبر رفح، منها المرحلة الأولى، بفتح المعبر ليصل قطاع غزة بمصر بعد توقيع اتفاقية السلام، وتم إخضاع المعبر لسيطرة إسرائيلية وفلسطينية مشتركة عام 1994، واحتفظت إسرائيل بالمسئولية الأمنية المطلقة على المعبر.

مصر أرسلت كميات كبيرة من المساعدات لقطاع غزة

والمرحلة الثانية بدأت من عام 2000 حتى الانفصال أحادى الجانب عام 2005، وأغلقت إسرائيل المعبر بين الحين والآخر منذ انتفاضة عام 2000، وحظرت إسرائيل أى حركة فى المعبر ومنعت سكان القطاع من السفر، وفرضت إسرائيل قيودًا على السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية.