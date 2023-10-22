الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

المساعدات إلى غزة
المساعدات إلى غزة

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تليفزيونيًا حول جهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة.

وذكر التقرير أن مصر أكدت على ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحًا لإدخال المساعدات لغزة، كما دعت مصر إسرائيل لوقف استهداف الجانب الفلسطينى من المعبر.

وأكد التقرير أن مصر أرسلت كميات كبيرة من المساعدات لقطاع غزة، كما أن موقف مصر واضح تجاه ضرورة النفاذ العاجل للمساعدات، وخصصت مصر مطار العريش لتلقى مساهمات دول العالم لدعم سكان غزة، حيث استقبل المطار آلاف الأطنان من المساعدات لإرسالها لغزة، وسارعت مصر بإصلاح الطرق التى تعرضت للقصف والمؤدية لمعبر رفح.

وأشار التقرير إلى مراحل عمل معبر رفح، منها المرحلة الأولى، بفتح المعبر ليصل قطاع غزة بمصر بعد توقيع اتفاقية السلام، وتم إخضاع المعبر لسيطرة إسرائيلية وفلسطينية مشتركة عام 1994، واحتفظت إسرائيل بالمسئولية الأمنية المطلقة على المعبر.

مصر أرسلت كميات كبيرة من المساعدات لقطاع غزة

والمرحلة الثانية بدأت من عام 2000 حتى الانفصال أحادى الجانب عام 2005، وأغلقت إسرائيل المعبر بين الحين والآخر منذ انتفاضة عام 2000، وحظرت إسرائيل أى حركة فى المعبر ومنعت سكان القطاع من السفر، وفرضت إسرائيل قيودًا على السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية.

مصر المساعدات غزة موقف مصر قطاع غزة اتفاقية السلام

مواد متعلقة

قمة القاهرة للسلام| فرنسا تشيد بجهود مصر فى إيصال المساعدات إلى غزة

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى: هناك حرب شعواء بغزة وحل الدولتين ضرورة للسلام

رئيس الوزراء الإسبانى: قمة القاهرة للسلام خطوة نحو حدث تاريخى فى المنطقة

رئيس المجلس الأوروبى يؤكد أهمية التعاون مع مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

رئيس المجلس الأوروبى يشكر الرئيس السيسى على عقد قمة القاهرة للسلام

محمود عباس: لا بد من حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

الرئيس الفلسطينى: نرفض قتل المدنيين من الجانبين.. ونؤيد إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين

ملك البحرين: نشكر الرئيس السيسى على قمة السلام

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال: 212 أسيرًا فى غزة

نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية": رفض استلام أسيرتين أثار غضبًا إسرائيليًا تجاه نتنياهو

أسباب حكم المشدد 3 سنوات لترزى حريمى هتك عرض فتاة فى التجمع الأول

جثة دون رأس.. جريمة تثير الذعر بين أهالى الخانكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يلغى وزارة الإعلام ويحول ميزانيتها لإعادة إعمار المستوطنات

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم