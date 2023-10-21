السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: هدف قمة القاهرة للسلام إنهاء المأساة الإنسانية فى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إننا في أزمة غير مسبوقة تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط والسلم والأمن الدولي، لذلك وجهت الدعوة لكم لانعقاد قمة القاهرة للسلام، للوصول إلى حل ووضع خريطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وإحياء مسار السلام. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023، أنه لا بد من التدفق الكامل والمستمر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع وقف إطلاق النار وإحياء السلام وتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية. 

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: الظروف فى غزة تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا.. وتختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان

صورة تذكارية للقادة والزعماء المشاركين فى قمة القاهرة للسلام

"الدستور" يرصد لحظة فتح معبر رفح وعبور قوافل المساعدات إلى غزة

أستاذ علاقات دولية: قمة القاهرة للسلام جاءت لوقف التصعيد فى غزة

قمة القاهرة للسلام.. الرئيس السيسى يستقبل محمود عباس

"فلسطين عربية".. هتافات وفرحة مع عبور المساعدات من معبر رفح إلى غزة

الآلاف يتظاهرون فى الشرقية رفضًا لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

مظاهرات حاشدة فى الميادين رفضًا لتهجير الفلسطينيين (بث مباشر)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب