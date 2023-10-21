السيسى: هدف قمة القاهرة للسلام إنهاء المأساة الإنسانية فى غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إننا في أزمة غير مسبوقة تهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط والسلم والأمن الدولي، لذلك وجهت الدعوة لكم لانعقاد قمة القاهرة للسلام، للوصول إلى حل ووضع خريطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وإحياء مسار السلام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023، أنه لا بد من التدفق الكامل والمستمر للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع وقف إطلاق النار وإحياء السلام وتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية.