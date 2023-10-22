الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. السيول تصل جنوب اليمن مع اقتراب إعصار "تيج"

إعصار تيج
إعصار تيج

شهدت جزيرة سقطرى الواقعة جنوبي اليمن، السبت، هطول أمطار غزيرة، وتدفق السيول الجارفة، ما تسبب في قطع بعض المناطق عن بعضها وتعطيل مصالح المواطنين، وذلك بالتزامن مع اقتراب العاصفة المدارية "تيج" من سواحل الأرخبيل.

وقالت مصادر محلية في مدينة حديبو، عاصمة أرخبيل سقطرى، إن السيول الجارفة التي جرت في أودية حديبو، فصلت الأجزاء الشرقية من المدينة، عن مركز المحافظة، وحالت دون وصول أهالي تلك المناطق إلى سوق المدينة ومركز الخدمات.

وبحسب المركز اليمني للأرصاد، فإن الإعصار "تيج" يتحرك بسرعة 20 كليو مترا في الساعة، نحو الغرب والشمال الغربي في المحيط الهندي، نحو محافظة المهرة وظفار العمانية، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية الشرقية من بحر العرب وخليج عدن.

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