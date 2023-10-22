الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دبلوماسي بريطاني يكشف تفاصيل خطة إنهاء حرب غزة وبدء مفاوضات السلام

غزة
غزة

 قال توم فليتشر السفير سابق لبريطانيا في لبنان ومدير كلية هيرتفورد في أكسفورد، إنه يجب وقف الحرب والتصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة والجلوس لمائدة المفاوضات ودخول مفاوضات سلام.

التصعيد الإسرائيلي في غزة 

وأوضح توم فليتشر في مقال له بصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إنه يجب على إدارة الرئيس الأمريكي أن تعي أن لا يجب تشجيع إسرائيل على قتل المزيد من المدنيين الأبرياء الفلسطينيين  قائلا “لا تواجه الوحش بوحش آخر”.

وتابع أنه  يتعين على المجتمع الدولي الآن أن يجتمع حول أربعة تحديات، وكلها صعبة، أولا، تخفيف المعاناة غير المقبولة للمدنيين في غزة، وثانيا، أن نظهر لإسرائيل أننا سنعمل معهم لملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال المروعة ومحاسبتهم، ان  وهناك جهود متواصلة لإنقاذ الرهائن، باستخدام قنوات خلفية مستهلكة.

وتابع توم فليتشر “ثالثًا سيتم منع التصعيد عبر الحدود الإسرائيلية/اللبنانية أو من الحوثيين في الخليج لأن شعب لبنان بالفعل لا يريد الصراع فقد نالت هذه البلاد بالفعل نصيبها من الألم”. 

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أما الشيء الرابع بحسبتوم فليتشر، فهو إعادة بناء الشعور بوجود شركاء محتملين للسلام على جانبي الطاولة، حيث تتزايد الضغوط في إسرائيل من أجل حكومة أكثر تمثيلا، من دون المتشددين الذين فشلوا في حمايتهم.

وقال السفير البريطاني السابق إنه من السابق لأوانه الحديث عن متى وكيف تنتهي هذه الأزمة ولكن البديل الأفضل هو الدبلوماسية موضحا “استشهد بقول  جورج ميتشل، صانع السلام الأمريكي العظيم الذي قال إن الدبلوماسية كانت 700 يوم من الفشل ويوم من النجاح ويجب أن تكون نقطة البداية هي أن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين لديهم الحق في الأمن والعدالة”.

 وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري ما أسفر عن استشهاد أكثر من 5 آلاف فلسطيني بجانب إصابة الالاف بخلاف فرض حصار خانق على القطاع ومنع دخول المواد الأساسية ودخول المساعدات الإنسانية.

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