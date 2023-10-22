أستاذ علاقات دولية: قمة القاهرة للسلام اختراق للجمود الدولي تجاه غزة

وصف الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قمة القاهرة للسلام 2023، بـ "الإنجازا الكبير لـ مصر".

وقال خلال مداخلة على فضائية DMC، اليوم الأحد، إن القمة جاءت في توقيت دقيق وحساس للغاية، حيث تعتبر اختراقًا كبيرًا للموقف الدولي ولحالة الجمود في الموقف التي انقسمت ما بين الدول الغربية والولايات المتحدة التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل سافر وبين الدول العربية والصديقة التي كانت تدعم وما زالت تدعم الموقف الفلسطيني.

قمة القاهرة للسلام إنجاز كبير لـ مصر

وتابع شعت، أن القمة جاءت اختراق للموقف الدولي لتقريب وجهات النظر في حماية المدنيين بـ غزة ووقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وحل الصراع بشكل عام، وبالتالي هو إنجازا كبيرا لـ مصر في قيادة هذه القمة والتخطيط لها، ودعوة الدول بشكل عاجل لحضور هذه القمة.

وعن مستوي الإنجاز، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن القمم والمؤتمرات لا تأخذ القرارات وإنما تصدر توصيات ترفع إلى الأطراف المعنية، وبالعادة يكون مجلس الأمن الذي يترب آليات تنفيذها، ولكن كان هناك اتفاق عام في “قمة القاهرة للسلام” وهو وجود اتفاق على ضرورة وجود وقف لإطلاق النار على قطاع غزة، بجانب إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب باعتبارها جزءً من القانون الدولي.

وتمنى شعث “الرحمة والمجد لكل شهداء فلسطين الذين يسقطون ويتساقطون على أرض فلسطين دفاعًا وصمودًا على أرضهم وعن أولى القبلتين”.