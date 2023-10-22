الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نواب الأردن: نطالب بإيقاف الحرب الدموية غير الإنسانية وإدخال المساعدات إلى غزة

نواب الأردن
نواب الأردن

قال عبدالرحيم المعايعة، نائب أول رئيس مجلس نواب الأردن، إننا نطالب بإيقاف الحرب الدموية غير الإنسانية أولًا، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، منوهًا بأن حجم الدمار الذي شهده القطاع كبير جدًا.

وأضاف المعايعة، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن هناك جهودًا مبذولة من الملك عبدالله الثاني مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء دول العالم لإدخال المساعدات وإيقاف الحرب، مطالبًا شعوب العالم بوقف الحرب التي لا تحمل أي مشاعر من الإنسانية، وإدخال المساعدات الفورية للقطاع.

رفض تهجير سكان قطاع غزة

وأكد نائب أول رئيس مجلس نواب الأردن على رفض تهجير سكان قطاع غزة، لأن ذلك يعني أن القضية الفلسطينية قد انتهت برمتها، وهذا شيء مرفوض، مضيفًا أن أول قافلة وصلت إلى معبر رفح كانت من الأردن، لكن لم تدخل وبقيت حتى الآن، كما تبرع المجلس البرلماني الأردني بـ50 ألف دينار فورًا، ما يعادل 75 ألف دولار حتى تنتهي هذه الأزمة.

توجيه مساعدات وتبرعات مالية من الأردن للأشقاء في قطاع غزة

وتابع: تم توجيه مساعدات وتبرعات مالية من الأردن للأشقاء في قطاع غزة، مطالبًا بإيقاف الحرب ورفض التهجير وإدخال المساعدات، ويجب أن يتحرك العالم لدخول الشاحنات من رفح إلى غزة، لأن دخول 20 شاحنة لن يكفي لقطاع تدمر به 120 ألف بيت وأكثر من 5 آلاف شهيد، و20 ألف مصاب.

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