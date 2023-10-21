السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رسالة أمل لشعوب العالم.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور دولي كبير، ونرصد أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام. 

 أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال قمة القاهرة للسلام

•  نشهد أوقاتا صعبة تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا، وتختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان وحقه في الحياة.

• مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.

• مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر.

• نؤكد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

• مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار، لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة.

• مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله.

• اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 

توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة.

• العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير.

• تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا. 

• نعمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام.

• مصر دفعت ثمنًا هائًلا من أجل السلام في هذه المنطقة.

• حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.

• دعونا نوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غدًا سيكون أفضل من اليوم.

السيسي الرئيس السيسي قمة القاهرة للسلام قمة القاهرة للسلام 2023 غد ا سيكون أفضل تصريحات الرئيس السيسي

مواد متعلقة

العاهل البحرينى يشيد بإسهامات السيسى فى دعم القضية الفلسطينية

أبومازن يشكر الرئيس السيسى.. ويؤكد: لن نرحل من أرضنا

عاهل البحرين: تطورات الأحداث فى غزة تؤكد الحاجة المُلِحَّة لاحتواء الأزمة

العاهل البحرينى: حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى

قمة القاهرة للسلام| الرئيس السيسى: شعوب العالم تترقب مواقفنا فى هذه اللحظة التاريخية

الرئيس السيسى: الفلسطينيون يشهدون ممارسات نبذها العالم المتحضر

الرئيس السيسى: الفلسطينيون يتعرضون لعقاب جماعى وضغوط عنيفة للتهجير القسرى

قمة القاهرة للسلام.. الرئيس السيسى يستقبل وزير الخارجية البريطانى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدًا

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

صورة تذكارية للقادة والزعماء المشاركين فى قمة القاهرة للسلام

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

"دعونا نوجه رسالة أمل".. نص كلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب