رسالة أمل لشعوب العالم.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور دولي كبير، ونرصد أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام.

أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال قمة القاهرة للسلام

• نشهد أوقاتا صعبة تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا، وتختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان وحقه في الحياة.

• مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.

• مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر.

• نؤكد دعوتنا بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

• مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار، لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة.

• مصر لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله.

• اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

• توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على السكان في قطاع غزة.

• العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير.

• تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا.

• نعمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام.

• مصر دفعت ثمنًا هائًلا من أجل السلام في هذه المنطقة.

• حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.

• دعونا نوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غدًا سيكون أفضل من اليوم.