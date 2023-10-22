الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

ارشيفية
ارشيفية

استشهد أكثر من 50 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الأحد، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية نقلًا عن مستشفيات القطاع، باستشهاد أكثر من 50 شهيدًا وعشرات المصابين بينهم حالات خطرة، جراء القصف على عديد المناطق في القطاع، استهدف في مجمله منازل، وشققًا سكنية.

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غارات على مدينة رفح جنوب غزة 

وشنت طائرات الاحتلال الغربية سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدفت منازل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء.

كما استهدفت منزلًا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ودمرته بشكل كامل، كما قصفت آخر غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.

وغارة إسرائيلية أخرى أوقعت شهداء وجرحى وسط مدينة خان يونس، وما زالت أعداد من المواطنين تحت الركام، تحاول فرق الإنقاذ انتشالهم.

واستهدفت شقة في برج سكني بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى ارتقاء آخرين في استهداف منزل في شارع البشيتي بمدينة رفح جنوب القطاع.

وقصفت طائرة حربية منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع 9 شهداء و15 مصابًا.

ودمر طيران الاحتلال الحربي برج النصر المعروف ببرج "موسى عرفات" بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة.

 

مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح

وأكد وجود جثامين أكثر من 80 شهيدًا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، عقب القصف الصاروخي الإسرائيلي العنيف، الليلة الماضية.

وأشار إلى وصول عدد من الإصابات إلى المستشفى، جراء استمرار الغارات على منازل المواطنين شرق المدينة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتركزت في أحياء مدينة غزة الشرقية وتحديدًا التفاح والزيتون والشجاعية ومنطقة جحر الديك إلى الجنوب الشرقي من المدينة.

 

العدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع وغير المسبوق، لليوم السادس عشر على التوالي، على قطاع غزة والضفة الغربية باعتداءات ومواجهات وقصف عنيف من الطيران والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال وغارات مكثفة تستهدف الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد، ما دمر أحياء بكاملها وخلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء جراء القصف العنيف المتواصل، في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وصحية جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وقطعه المتعمد لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.

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