الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تواجد إعلامى دولى كبير فى رفح لمتابعة جهود إغاثة غزة

معبر رفح
معبر رفح

قال مصطفى عبدالفتاح، موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تواجدًا إعلاميًا وإقليميًا في معبر رفح الدولي، وذلك لمتابعة جهود الإغاثة المستمرة ودخولها لقطاع غزة.

وأوضح أن خلال الأيام الماضية شهد معبر رفح الدولي تواجدًا إعلاميًا عالميًا وإقليميًا بشكل كبير، حرصت مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام على تواجدها في المنطقة، وذلك تحسبًا لاستعدادات ودخول أولى المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والغذائية التي انطلقت أمس إلى الجانب الفلسطيني. 

 وأشار موفد  قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أنهم نقلوا بالفعل صورة حية ومباشرة للاستعدادات، والانطلاق والدخول والخروج لتلك الشاحنات بعد تفريغها في قطاع غزة أمس.

وسائل الإعلام العالمية والإقليمية نقلت المجهودات المصرية لإدخال المساعدات إلى فلسطين

وتابع، أن وسائل الإعلام العالمية والإقليمية نقلت المجهودات المصرية الحثيثة التي تقوم بها السلطات لدخول شاحنات  المساعدات إلى فلسطين وصولًا إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد تأهب عدد من شاحنات المساعدات لدخول معبر رفح الدولي في اتجاه قطاع غزة، لليوم التالي على التوالي، ويبلغ عددها 17 شاحنة جديدة وتتضمن مساعدات إغاثية وطبية وإنسانية وغذائية.

معبر رفح الدولي قطاع غزة فلسطين القاهرة الإخبارية

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