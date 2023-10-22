الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": "المرابطون" لن يغادروا معبر رفح قبل التأكد من وصول جميع الشاحنات لغزة

معبر رفح
معبر رفح

تحدث مصطفى عبدالفتاح، موفد "القاهرة الإخبارية"، عن المتطوعين "المرابطون" عن أعمالهم وترتيبهم لجميع الشاحنات والمساعدات التي تأتي انطلاقًا من مدينة العريش المصرية، مرورًا بمدينة الشيخ زويد وصولًا لمعبر رفح البري لأهالي قطاع غزة.

المرابطون يعملون ليل نهار لتجهيز جميع الشاحنات من مدينة العريش وصولًا لمعبر رفح البري

وقال، إن المرابطين الذين أطلقوا على أنفسهم هذا المسمي ما زالوا يواصلون العمل ليل نهار لتجهيز جميع الشاحنات والمساعدات التي تأتي انطلاقا من مدينة العريش، مرورًا بمدينة الشيخ زويد، وصولًا لمعبر رفح البري لأهالي قطاع غزة، فيما يعملون على توفير جميع المستلزمات سواء الطبية أو الغذائية لتقديمها إلى الأشقاء في فلسطين.

وأشار إلى أنهم مؤكدون عدم مغادرتهم لمعبر رفح البري قبل التأكد من وصول جميع الشاحنات إلى الأشقاء في فلسطين، وذلك بحسب التصريحات والتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر فلسطين المرابطون القاهرة الإخبارية مدينة العريش الشيخ زويد معبر رفح البري غزة قطاع غزة

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