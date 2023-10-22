“القاهرة الإخبارية” تكشف تفاصيل تأهب دفعة المساعدات الثانية للوصول إلى غزة

كشفت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل تأهب عدد من شاحنات المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية والغذائية لدخول معبر رفح الدولي في اتجاه قطاع غزة، والبالغ عددها 17 شاحنة.

دخول 20 شاحنة مساعدات أمس كدفعة أولي للأراضي الفلسطينية

وقال مصطفى عبدالفتاح، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تجهيزًا للشاحنات التي من المنتظر دخولها كدفعة ثانية، والذي يأتي بعد نجاح الدولة المصرية في دخول 20 شاحنة مساعدات أمس كدفعة أولى للأراضي الفلسطينية ومن ثم إلى قطاع غزة وصولًا للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع جميع المشاركين في مساعدات الدفعة الأولى من مؤسسات المجتمع المدني المصري والدول التي رغبت في إرسال المساعدات عبر مطار العريش الدولى.

أكثر من 188 شاحنة في ميناء رفح البري

وأشار إلى اكتظاظ كبير في عدد الشاحنات التي وصل عددها لأكثر من 188 شاحنة في ميناء رفح البري، سواء من المساعدات الطبية والإغاثية والطبية والإنسانية والغذائية، منوهًا بأنه تم ترتيب أولويات المساعدات التي ستعبر لإدخالها لفلسطين بـ أولويات قصوي تشمل مستلزمات طبية أولًا، وذلك نظرًا لانهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، بالإضافة إلى المستلزمات الأخري من المساعدات الإغاثية والغذائية.

17 شاحنة كاملة ومجهزة بعدد كبير من المستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية

وأشار إلى وجود إجراءات يقوم بها أعضاء التحالف الوطني طوال الليل، وهي ترتيب وتنظيم الشاحنات، مضيفًا بوجود شاحنات محملة بأعلام الهلال الأحمر التي تأتي في مقدمة الدفعات لنقلها من معبر رفح إلى قطاع غزة مثلما حدث أمس، وحتى الآن لا يوجد عدد محدد بعدد دخول الشاحنات من ميناء رفح البري ومن ثم إلى قطاع غزة، ولكن تم تجهيز ما يقرب من 17 شاحنة كاملة ومجهزة بعدد كبير من المستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية بالإضافة إلى المواد الغذائية، وحتى الآن ما زلنا في انتظار السماح بدخول تلك الشاحنات إلى الأراضي الفلسطينية.