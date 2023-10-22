"العسومى" يصل أنجولا للمشاركة فى الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى

وصل عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إلى مدينة لواندا بجمهورية أنجولا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة التي ستعقد في العاصمة أنجولا خلال الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري 2023م، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يشارك "العسومي" في اجتماعات الجمعية العامة ويلقي كلمة البرلمان العربي في موضوع المناقشة العامة لهذه الاجتماعات، والتي يأتي تحت عنوان (العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية) وهو الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، كما سيشارك في اجتماعات المجلس الحاكم بالاتحاد البرلماني الدولي، والقمة البرلمانية العالمية الثانية بشأن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.

وستكون هناك مداخلات للبرلمان العربي في اجتماعات اللجان الثلاث الدائمة التابعة للاتحاد (اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة)، وكذلك في منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب.

جدير بالذكر أن جدول أعمال الجمعية الـ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي لهذه الدورة، يتضمن انتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي، حيث يترشح عدد من رؤساء البرلمانات في القارة الإفريقية لانتخاب رئيس من بينهم، في خطوة ستسهم في تعزيز الدور البرلماني الإفريقي في أكبر تجمع برلماني عالمي، يشهد حضور رؤساء وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية من مختلف دول العالم.