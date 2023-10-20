الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"البرلمان العربي" يهنئ خادم الحرمين بالذكرى الـ9 لتوليه مقاليد الحكم

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم، متمنيًا للشعب السعودي الشقيق، كل الخير والتقدم والرخاء.

منجزات عظيمة

وثمن رئيس البرلمان العربي في هذا الصدد ما تشهده المملكة العربية السعودية من منجزات عظيمة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله، مؤكدًا أن السعودية حققت مسيرة طويلة من الإنجازات ساهمت في  بناء دولة عصرية قائمة على أسس قوية وصلبة، تقدمت خلالها المملكة مؤشرات عالمية وأصبحت في الصدارة.

تحركات إقليمية ودولية مكثفة.. البرلمان العربى يواصل جهوده لوقف مجازر الاحتلال

تعزيز التعاون مع السعودية

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية لخدمة مصالح الشعب العربي الكبير وتحقيق التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية.

في سياق آخر، أعلن البرلمان العربي عن تحركه على جميع المستويات مع الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي وجميع البرلمانات الإقليمية، لوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ودعم الفلسطينيين في حرب الإبادة الجماعية التي تُمارس بحقه، وبحث سبل ممارسة الضغوط الرسمية والبرلمانية والشعبية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الأرواح وجرائم الحرب وإرهاب دولة الاحتلال الممنهج الذي جرمه القانون الدولي، ودعم حكومة دولة فلسطين.

وعقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، على إثر الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بقصف مستشفى المعمداني في غزة أول أمس الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين، في مشهد مأساوي يندى له جبين الإنسانية، مسجلًا وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ومضيفًا مجزرة جديدة لقائمة مجازر الاحتلال.

رئيس البرلمان العربي العسومي السعودية خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان

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