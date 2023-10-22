الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"وكيلة الشيوخ" تطالب بضرورة النظر بعين الاعتبار إلى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة

النائبة فيبي فوزي
النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ

أشادت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، بالدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، موضحًا أن تلك الدراسة بالغة الأهمية، إذ تتناول واحدة من أهم الصناعات الواعدة، والتي فضلًا عن أهميتها المباشرة، فإنها تتعلق بتعزيز ودعم التوسعات الزراعية في مصر، في ظل ما هو معروف من سعي القيادة المصرية إلى زيادة مساحة العمران والتي وصلت خلال السنوات التسع الأخيرة إلى 13% من المساحة الكلية لمصر بعد أن كانت فقط 7% لعشرات السنوات الماضية.

وأشارت "فوزي" خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس الشيوخ لمناقشة تلك الدراسة، إلى جانب الاستراتيجيات الوطنية المختلفة التي تستهدف مساندة كل فئات المجتمع المصري، ضمانًا لتحسين مستوى معيشتها أولًا، ودعمًا لقدرتها على الإنتاج والتشغيل ثانيًا، وما نحن بصدده اليوم هو بمثابة واحد من العوامل التي من شأنها مساندة الفلاح المصري، هذا المناضل الذي حافظ على ارضه منذ آلاف السنين وتحمل الكثير عبر التاريخ ليظل المصدر الأول والأهم للأمن الغذائي، فلا أقل من مواجهة ما يجده البعض من معاناة للحصول على الأسمدة، وهو ما تنبهت إليه الجمهورية الجديدة فاعتبرت الفلاح المصري في صدارة الفئات التي تستحق الدعم والمساندة بكل أشكالها.

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استوفت بشكل شامل جميع جوانب الموضوع 

وشددت أن من أهم نقاط القوة في الدراسة محل المناقشة أنها استوفت بشكل شامل جميع جوانب الموضوع سواء من حيث التعريف بالوضع الراهن لصناعة الأسمدة الكيماوية، أو كيفية تلبية احتياجات المزارعين والإجراءات المطلوبة لتطوير الصناعة بما يتناسب مع البيئة، وغيرها من العناصر التي تسهم في تقدير حجم الطلب المتوقع، وإيجاد حل نهائي للمشكلات التي تتعرض لها منظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة.

ودعت فيبي فوزي خلال حديثها إلى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى سرعة استخدام تقنيات الزراعة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتي وإن كانت في بدايتها تبدو مكلفة إلا انه على المدى المتوسط والطويل يمكن من خلالها تقليل الاستخدام غير الآمن للأسمدة والحد من الفاقد والحفاظ على البيئة وغيرها من الفوائد التي ستخفض بشكل ملحوظ من تكلفة الانتاج، فيما ستزيد بشكل مؤكد من كمياته 

 

إحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة 

وشددت على ضرورة إحكام الرقابة على أشكال تسرب عبوات الأسمدة المدعمة الى السوق السوداء، باعتبار ذلك من أخطر المشكلات التي تتسبب في عجز المتوافر منها أمام المزارعين. هذا من جانب، ومن جانب آخر، ضرورة إلزام الشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية أولًا قبل اللجوء للتصدير، خاصة أن الدولة تعاملها بشكل تفضيلي في العديد من العناصر اللازمة للإنتاج وأبرزها أسعار الغاز الطبيعي.

وكيل مجلس الشيوخ رئيس لجنة الزراعة والرى اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية مصر زيادة مساحة العمران لصناعة الأسمدة الكيماوية

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