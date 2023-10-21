السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حقوق إنسان الشيوخ": الرئيس السيسى أكد رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية

رشا إسحق
رشا إسحق

أشادت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بفتح معبر رفح، وإرسال  الدولة المصرية المساعدات من غذاء وملابس وعلاج إلى الأشقاء في فلسطين، مؤكدة أن مصر دائما ما تكون حاضرة وتضرب أروع الأمثلة في الوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام.

موقف الدولة المصرية الراسخ عبر تاريخها بدعم القضية الفلسطينية

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها اليوم، بأن موقف الدولة المصرية الراسخ عبر تاريخها بدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن التأكيد بأن مصر لن تقبل تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة أخرى لا سيما  سيناء، وأن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به.

 إعلاء صوت العقل من أجل وقف الاعتداء الغاشم

واستكملت أن الرئيس السيسي يتعامل مع هذا الملف بحكمة الزعماء، ويعمل دائما  على إعلاء صوت العقل من أجل وقف الاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال على غزة، خاصة أن الجميع يعلم أنه إذا استمر الهجوم على غزة سيؤدي لانفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط، بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بمنأى عما يجري.

واختتمت حديثها بأن الدولة المصرية كثفت اتصالاتها مع كافة الدول الإقليمية والعالمية خلال الساعات الماضية من أجل إدخال المساعدات إلى أهل غزة عن طريق معبر رفح، مؤكدة ضرورة الجلوس على مائدة المفاوضات والوصول إلى حل عادل لهذه القضية من خلال مبدأ حل الدولتين.

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تقول لكم مصر بكلمات ناصحة أمينة إن حل القضية الفلسطينية ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى، بل إن حلها الوحيد هو العدل وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش في كرامة وأمان في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب العرب.

مجلس الشيوخ معبر رفح الدولة المصرية القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي

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