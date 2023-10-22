جامعة سوهاج تمد فترة التقدم لمكافأة النشر العلمي إلى 30 نوفمبر

عقدت لجنة فحص الجوائز ومكافأة النشر العلمي بجامعة سوهاج، اجتماعًا لمناقشة إجراءات مد فترة التقديم لمكافاة النشر العلمي، وترأس الاجتماع الدكتور أحمد محمد حسانين المدير التنفيذي لوحدة المشروعات، والدكتور محمود عبد العليم نائب مدير وحدة المشروعات، وذلك بمقر وحدة المشروعات بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص علي تشجيع وتحفيز البحث العلمي المتميز والنشر العلمي الدولي من خلال تعظيم قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة. مضيفًا أن اللجنة قررت مد فترة التقديم لمكافأة النشر العلمي إلى 30 نوفمبر المقبل لعام 2023، مراعاة لمجالس الأقسام بالكليات، إلى جانب عدم ضرورة الإفادة من المكتبة الرقمية، ولكن سيكون من فحص اللجنة بعد ذلك، وإقرار المتقدم علي رأس العمل سوف يتم اعتماده من شئون العاملين بالكلية.

وأضاف الدكتور أحمد حسانين، أنه تم إعداد موقع إلكتروني لرفع الأبحاث المقدمة إلكترونيًا، وذلك تيسيرا لأعضاء هيئة التدريس عند التقدم لنيل مكافأة النشر العلمي للينك التقديم.

https://forms.gle/qYyQMTpDchg2qaxK8

حضر الاجتماع كلًا من الدكتور ضياء الدين محمد رضوان عضو عن قطاع العلوم الأساسية، والدكتور فاطمة أبو الزكايب عضو عن قطاع العلوم التطبيقية (2)، والدكتور علي رفعت عضو عن قطاع العلوم التطبيقية (1)، والدكتور حمدي عبد الحميد محمد عضو خبير، والدكتور كمال محمد طلب بكلية العلوم.

اتخاذ عدد من الإجراءات داخل المستشفيات الجامعية لإحكام الرقابة

كما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات داخل المستشفيات الجامعية لإحكام الرقابة علي بوابات الدخول لزيارة المرضى بالأقسام الداخلية، لتنظيم عملية الدخول وتخصيص مواعيد محددة لزيارة المرضي، وذلك حرصًا من إدارة المستشفى علي راحتهم وتوفير المناخ المناسب والآمن لهم.

وقال" النعماني" أن المستشفيات الجامعية تقوم بتقديم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية، ضمن منظومة الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث يتردد عليها الآلاف من المرضي وذويهم يوميًا لتلقي الخدمات العلاجية.

واكد "النعماني"أن تطبيق تلك الإجراءات ياتي في إطار سعي المستشفيات الجامعية وحرصها علي توفير بيئة عمل مناسبه للأطقم الطبية لتنظيم العمل داخل الأقسام، وإعطاءهم الوقت الكافي لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى، والحفاظ علي سلامتهم وراحتهم بعيدًا عن تزاحم الزيارات في أي وقت، كما يسهم ذلك ايضًا في زيادة الموارد الذاتية وتحسين الخدمة بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان تلك الإجراءات تمثلت في تحديد موعد الزيارة من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 6 مساءًا، الي جانب تواجد مسؤلي الأمن الجامعي والأمن الإداري وأحد مسئولي شئون المرضى بكل بوابة، سواء البوابات الرئيسية أو بوابات المستشفيات الفرعية، وعددها أربعة وبوابات الأقسام الإكلينيكية وعددها 20 قسما، وذلك للتحقق من شخصية الزائر والتحقق من دفع رسوم الزيارة.

وأضاف الدكتور أحمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية أنه تم تطبيق تلك الإجراءات مع بداية شهر اكتوبر الجاري، حيث أدي أحكام الرقابة علي بوابات المستشفى الي زيادة دخل المستشفى من بند رسوم الزيارة بنسبه ٤٠٠% والتي تستخدم كأحد الموارد الذاتية لدخل صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات الجامعية.