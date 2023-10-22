الصين تدعو الأمم المتحدة لعقد مؤتمر سلام لحل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى 

دعا تشاي جون مبعوث الحكومة الصينية الخاص إلى الشرق الأوسط، اليوم الأحد، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام مؤثر وواسع النطاق لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن.

وقال المبعوث الصيني وفقا لما نقله الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية إنه يجب على الأمم المتحدة أن تسهل عقد مؤتمر سلام دولي أكثر هيبة وتأثيرا وأوسع نطاقا بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن المخرج من الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العودة إلى خطة "الدولتين لشعبين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد تشاي جون أن تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية أو نسيانها.

وكانت قمة القاهرة للسلام التي عقدت في مصر أمس قد أكدت ضرورة حل الدولتين وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني مع التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية.

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف محيط بلدتى الظهيرة وعلما الشعب

وكشف وسائل إعلام لبنانية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن قرابة الساعة الثامنة، أمس السبت، عددًا من الغارات بالصواريخ الموجهة على محيط بلدتي الظهيرة وعلما الشعب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قرى القطاع الغربي شهدت قصفا واسعا تخلله إطلاق عدد من القنابل المضيئة فوق سماء القرى المذكورة حتى ساعات الفجر الأولى، كما سمع صباح اليوم أصوات رشقات نارية من محيط بلدة الناقورة.

وأشارت إلى إطلاق صفارات الإنذار لأكثر من مرة، صباح اليوم، في مستعمرات العدو الإسرائيلي الواقعة قرب الخط الأزرق، والتي باتت خالية من السكان.

وذكرت الوكالة أن الرقعة الجغرافية للاعتداءات الإسرائيلية اتسعت لتتعدى عمق 5 كيلومترات داخل لبنان من الخط الأزرق.

وأوضحت أن حركة النزوح للسكان في القرى المتاخمة للخط الأزرق تجاه المناطق الأكثر أمنًا ازدادت، حيث يوجد في مدينة صور أكثر من 1500 عائلة لبنانية وسورية، توزعت على عدد من مراكز الإيواء في المدارس الرسمية والخاصة.