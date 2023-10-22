الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد حية من قصف الاحتلال جنوب لبنان

قصف الاحتلال جنوب
قصف الاحتلال جنوب لبنان

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مشاهد حية من القصف المتجدد لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلدات الحدودية في جنوب لبنان.

وقرر الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، تحسبًا لتصاعد الموقف بين الجانبين.

وجاء التصعيد على خلفية استهداف صحفيين لبنانيين والاعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد، الخميس الماضى، فتم استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعوا فيها عدة إصابات بجيش الاحتلال.

وتم استهداف، اليوم الأحد، مستعمرة المنارة قبالة ميس الجبل بصواريخ موجهة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

الإحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان مستوطنة كريات شمونة القاهرة الإخبارية

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