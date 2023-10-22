برلمانى: قمة القاهرة للسلام أكدت ضرورة إيجاد تسوية جذرية للقضية الفلسطينية

أعرب النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، عن ثقته التامة في أن قمة القاهرة للسلام سيكون لها دورها في إيجاد تسوية جذرية للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه القمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها ووضعت القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم.

الوقف الفوري للاعتداءات الوحشية

وقال "الشعيني" في بيان أصدره اليوم، إن المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ جميع مطالب قمة القاهرة للسلام وما جاء في الكلمة التاريخية والمهمة التي ألقاها الرئيس السيسي أمام القمة، وفى مقدمتها الوقف الفوري للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والتي أدت إلى مقتل الآلاف من الأبرياء من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الفلسطينيين.

وأكد عضو مجلس النواب أن المجتمع الدولي مطالب أيضًا باتخاذ جميع الإجراءات لإحياء مسيرة السلام، والسير قدمًا في إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني، خاصة أن قمة القاهرة للسلام أكدت أن الحل الأمثل للصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذى استمر لعقود طويلة لن يتحقق إلا بحل الدولتين ووجود دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة تعيش جنبًا إلى جنب بجوار إسرائيل.

رسائل قمة القاهرة للسلام

وأوضح أن هذه الحلول الجذرية لهذا الصراع تتمثل فى الاتجاه نحو حل الدولتين لتكون هناك دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ودولة إسرائيلية يعيشان فى سلام خاصة أن قمة القاهرة للسلام وضعت هذا الحل الجذري لهذا الصراع التاريخى.

وأشار إلى أن قمة القاهرة للسلام بعثت بمجموعة من الرسائل المهمة للمجتمع الدولي فى مقدمتها الرفض القاطع من مصر قيادة وشعبًا لتهجير الفلسطينيين من غزة الى سيناء أو الأردن وعدم تصفية القضية الفلسطينية.