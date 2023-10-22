الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: القضية الفلسطينية لن تموت رغم وحشية الاحتلال

النائب نور هاشم
النائب نور هاشم

قال  النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن قمة القاهرة للسلام بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخي والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعامل الجاد والعادل مع القضية الفلسطينية.

وأكد هاشم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مصر تثبت دائمًا أنها أولي الدول العربية التي تدافع عن القضية الفلسطينية ولابد أن تكون لها أولوية عاجلة على طاولة المجتمع الدولي، لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمجازر البشرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأوضح أن الاحتلال الاسرائيلي الغاشم ما زال يحصد في قتل أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي غض الطرف عن كل هذه الجرائم المخالفة لحقوق الإنسان.

القضية الفلسطينية لن تموت مهما حاولت قوات الاحتلال

وقال هاشم إن القضية الفلسطينية لن تموت مهما حاولت قوات الاحتلال، وأن الحل الوحيد لإنهاء ذلك الصراع هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى، مطالبًا العالم والدول المحبة للسلام سرعة التدخل للتوصل إلى حل الدولتين، لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو عام 1967.

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اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر


مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة

وكانت قد بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وتستهدف الدراسة التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية، بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

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