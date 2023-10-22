باحث بجامعة بنها يشارك في مؤتمر دولي للحفريات بأمريكا

يشارك بلال سالم المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة بنها، بورقة علمية في أكبر مؤتمر للحفريات بمدينة سينسيناتي بولاية اوهايو الامريكية.

والباحث بلال سالم المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة بنها، وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة قد حصل علي درجة الماجستير في الحفريات الفقارية من جامعة أوهايو الأمريكية، وله ثلاثة أبحاث منشورة دوليا في مجلات Q1 ذات معامل تأثير قوى، بالإضافة إلى العديد من الملخصات البحثية التى تم نشرها في أكبر المؤتمرات الدولية.

المشاركة في فريق دولي للكشف عن الديناصورات مختلفة الأنواع

كما شارك "سالم" مع فريق دولي للكشف عن الديناصورات مختلفة الأنواع فى الواحات البحرية وصحراء مصر الغربية.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قد كرم الباحث بلال سالم المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بالجامعة وعضو فريق مركز الحفريات بجامعة المنصورة.

وأكد "الجيزاوى"، أن جامعة بنها تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مشددا الجامعة حريصة على خلق بيئة علمية وأكاديمية محفزة لشباب الباحثين وربط البحوث العلمية بمشاكل المجتمع.

في سياق آخر، كان الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قد أصدر قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور محمود سليمان أحمد الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور محمود منصور هيبه الأستاذ بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية رئيسا لمجلس قسم الإعلام التربوي بالكلية.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور حسن فوزي العطار الأستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها، رئيسا لمجلس قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية، واشراف الدكتور محمد بكري عبد العليم الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة على مجلس قسم إدارة الأعمال بالكلية.