جامعة بنها تنظم وقفة تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني

نظمت جامعة بنها وقفة تضامنية لدعم الدولة المصرية والشعب الفلسطيني والوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في حماية سيناء والحدود المصرية والدفاع عن أهالي قطاع غزة، ورفضا للمجازر الإسرائيلية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.

وشهدت الوقفة الوقوف دقيقة حداد ترحما على أرواح شهداء فلسطين، وأداء تحية العلم لجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، كما ردد المشاركين الهتافات المنددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الاسرائيلي واستهدف المستشفيات والمدنيين العزل بقطاع غزة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، تضامن أسرة جامعة بنها من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء الفسلطينيين من قطاع غزة إلى أرض سيناء.

جامعة بنها تؤيد الرئيس السيسي في إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين

وقال الجيزاوي إن الجامعة أعلنت بشكل واضح وصريح دعم وتأييد ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، حيث قامت الجامعة بتنظيم حملات التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وسط إقبال كبير من الطلاب لمساندة وتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للأشقاء في فلسطين.

وثمن رئيس جامعة بنها الموقف التاريخي والبطولى الذي تتخذه الدولة المصرية طوال الوقت ومواجهة ضغوط بعض القوى الدولية التي تدعو إلى تهجير الأشقاء الفلسطنيين إلى سيناء في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، تضامن الجامعة وتأييدها المطلق للمواقف الوطنية التي اتخذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمًا للقضية الفلسطينية، في إطار حرص الدولة المصرية على حماية الأمن القومي المصري والعربي، والعمل على مواجهة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.