غدًا.. وقفة تضامنية بجامعة بنها للتنديد بحصار قطاع غزة

تنظم جامعة بنها غدًا السبت وقفة تضامنية لدعم الدولة المصرية والشعب الفلسطيني في العاشرة صباحًا بمجمع كليات التجارة والٱداب ببنها.

ومنذ صباح اليوم تزايدات وقفات التضامنية مع القضية الفلسطينية فى العديد من ميادين مصر حيث أثبتت مظاهرات اليوم التى بدأت من صباح اليوم أن الشعب المصري مع الشعب الفلسطينى فى رجوع حقه وبقاءه على أرضه.

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أماكن مظاهرات اليوم الجمعة

القاهرة: في شارع النصر في مدينة نصر.

محافظة الجيزة: بميدان الحصرى بأكتوبر.

الإسكندرية: بميدان محطة سيدي جابر.

الشرقية: بميدان المحافظة.

الغربية: بمنطقة الاستاد.

محافظة الدقهلية: بميدان المحافظة.

القليوبية: بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

محافظة المنوفية: في شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم.

مطروح: بميدان الإسكندرية بمدينة مرسى مطروح.

محافظة البحيرة: بميدان جلال قريطم.

محافظة كفر الشيخ: بميدان النصر.

محافظة دمياط: ميدان الساعة.

بورسعيد: بميدان 3 يوليو.

محافظة الإسماعيلية: ميدان الممر بمدينة الإسماعيلية.

محافظة السويس: ميدان إسماعيل يس.

شمال سيناء: ميدان الساعة بمدينة العريش.

محافظة جنوب سيناء: ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ.

البحر الأحمر: ميدان الدهار بمدينة الغردقة.

الفيوم: ميدان السواقي.

محافظة بني سويف: بميدان الزراعيين.

محافظة المنيا: ميدان بالاس بمدينة المنيا.

سوهاج: بميدان الشبان المسلمين.

أسيوط: ميدان المجذوب.

الوادي الجديد: ميدان الساحة بمدينة الخارجة.

محافظة قنا: ميدان الساعة.

الأقصر: ميدان أبو الحجاج بمدينة الأقصر.

محافظة أسوان: ميدان المحطة.