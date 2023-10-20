الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمود عرفات: الرئيس السيسى تبنى موقف الشعب المصرى من القضية الفلسطينية

محمود عرفات
محمود عرفات

تحدث الكاتب محمود عرفات حول موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية من القضية الفلسطينية، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

الرئيس السيسى عبّر بوضوح عن موقف المصريين 

 

وقال “عرفات”، في تصريح لــ “الدستور”: الرئيسعبد الفتاح السيسي، تحدث بوضوح معبرًا عن موقف المصريين جميعًا في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء والأردن لتصفية القضية الفلسطينية. 

وتابع: لقد تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف الشعب للمصري بقوة وبدون مواربة. مصر كلها تدعم الفلسطينين بكل ما تستطيع، إغاثيًا ودبلوماسيًا، وتنظر بعين الأسف لمظاهر التأييد الأمريكية والغربية، غير المسبوقة، لإسرائيل، وترى في كل لحظة أن الأمل يتركز في امتلاك العرب للقوة وامتلاك الفلسطينيين لإرادة المقاومة وهدف التحرير.

 

أطفال مصريون فى مظاهرات دعم فلسطين

 

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قبل قليل، وأعلن ضرورة اللحفاظ علي تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي أهالي غزة. 

كما شدد على ضرورة بذل كل الجهود حتي لا يتسبب الاقتتال في غزة لسقوط المزيد من المدنيين.

كما أكد الرئيس السيسي، رفضه ورفض الشعب المصري، مشروع تهجير الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في سيناء، وهو ما كان قد أعلن عنه قبل يومين خلال مؤتمره الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

يشار إلى أن عشرات المظاهرات التي خرجت عقب صلاة الجمعة ظهر اليوم، لدعم وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، من القضية الفلسطينية، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ علي الحدود المصرية. 

فقد شهدت ميادين: التحرير، المنصة بمدينة نصر، والجامع الأزهر، وميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ميدان محطة سيدي جابر بالإسكندرية، وغيرها العديد من الميادين في محافظات مصر المختلفة، حيث خرج الآلاف من الشعب المصري، مرددين الهتافات لدعم الفلسطينيين، ومعبرين عن رفضهم لمخطط تهجير أهالي غزة وتفريغ القضية الفلسطينية. 

عبد الفتاح السيسي الكاتب محمود عرفات القضية الفلسطينية مظاهرات تفويض الرئيس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك

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