جهاز 6 أكتوبر يطرح مناقصتين لتنفيذ أعمال النظافة بالطريق الأوسطى والتأمين لمعدات الجهاز

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن طرح مناقصتين عامة لتنفيذ أعمال النظافة العامة بدون الجمع المنزلي للطريق الأوسطي من طريق الفيوم حتى نهاية الطريق الأوسطي المنفذ من قبل جهاز المدينة ليتم طرحها الشركات المتخصصة بهذا المجال، بالإضافة إلى ذلك تتضمن المناقصة الثانية التأمين الشامل على معدات ومحطات الجهاز.

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تفاصيل الشروط الفنية لتنفيذ المناقصة الاولى بجهاز 6 أكتوبر

وأوضح جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز الجهاز بمركز المعلومات نظير سداد مبلغ 399 جنيها للمناقصة الواحدة، كما يقدم العطاء فى مظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى بأسم رئيس جهاز المدنية فى موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأشار جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن المواصفات الفنية يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة بقيمة 1700000 الف جنيها ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العااء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

واستكمل جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن جلسة فتح المظاريف الفنية ستعقد يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023 الساعة 12 ظهرا بمقر جهاز المدينة الموافق 19 نوفمبر 2023 ، موضحاً أن سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق ، كما تخضع هذه المناقصة لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

التفاصيل الكامل لتنفيذ المناقصة الثانية للتأمين الشامل على ممتلكات المدينة والجهاز وتأمين 143 سيارة ومعدة

وفي سياق متصل، أفاد جهاز مدينة 6 أكتوبر، بطرح مناقصة ثانية تتضمن تنفيذ أعمال التأمين الشامل ضد الحوادث والحريق والسطو والسرقة والشغب والمظاهرات لسيارات ومعدات الجهاز من محطات المياه والصرف الصحي والدفاع المدني، بالإضافة إلى ذلك تأمين 143 سيارة ومعدة وجرارات وخلافه فى ممارسة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال وفقا لشروط هيئة المجمعات العمرانية الجديدة.